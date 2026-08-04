  • Новость часаФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    @ pravfond.ru

    4 августа 2026, 11:46 Мнение

    Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

    МС-21 вплотную подошел к успеху
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз

    О том, что в Полтаве до 2024 года, несмотря ни на что, работал самоотверженный русский публицист, глава «Русской общины» Полтавы и экс-лидер томской группы «Дети Обруба» Виктор «Панк» Шестаков, я узнала не из официальных СМИ, а из контркультурного канала «Под лед». Хотя, казалось бы, какой роскошный подгон пропаганде.

    Работал в прошедшем времени – потому что в 2024 году Шестакова все-таки осудили на 15 лет. Ему 60 лет, если живым и выйдет – то глубоким стариком. Надо обменивать – но официальные люди продолжают упускать этого безумного и героического человека из виду; недоработка, конечно.

    Но как же он все же десять лет, не скрываясь, гнул свою линию! Сажали за меньшее, осуждали за госизмену, за «выправдання», за все подряд, а тут – школьный учитель, который пишет для российских сайтов.

    По интернету ходит запись выступления «Детей Обруба» на московском рок-фестивале «СырОк-89» (группа образовалась в 1988 году, ровесница моя, стало быть). Там молодой Шестаков яростно поет:

    «крыша едет я октябренок

    крыша едет я герой пятилетки

    крыша едет я крейсер аврора

    крыша едет я жучок под столом

    крыша едет я тяжёлый маузер

    крыша едет я синий околышек

    крыша едет я дяденька в сером

    крыша едет я жучок под столом»

    Сибирский рок, конечно, узнаваемый вайб рожденной по соседству «Гражданской обороны», по меркам 2026-го – нишевая музыка для ценителей. Впрочем, записав один альбом, «Дети Обруба» распались.

    Шестаков, приехавший в Томск из Алма-Аты, отправился в Полтаву, осел там, стал школьным учителем, дети его ходили в единственную городскую школу с преподаванием на русском языке (так сообщает секретариат Союза русских журналистов и литераторов. Он же сообщает, что с 1999 году Шестаков бессменно возглавлял Русскую общину Полтавы, публиковался в газетах «Русский мир» и «Русская правда», являлся членом политсовета партии «Русский блок» и состоял в ряде других украинских партий, в названиях которых с отчаянной и обреченной надеждой фигурировало слово «русский»). Ну и сам он, конечно, был обречен, как и все эти партии, надеявшиеся вернуть целостность распавшемуся миру. Другое дело, что большинство из них прекратили деятельность или ушли в подполье после 2014 года, когда стали раскручиваться репрессии, а панк Шестаков отказался замолчать.

    Я переслушиваю трек «Крыша едет» и думаю о том, что мы, конечно, стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    То есть это не Егор Летов под танками и не Шестаков в украинской тюрьме, понимаете, это теплая кашка, которую, видимо, только и могут потреблять слабые желудки мамкиных сопротивленцев.

    Настоящий панк живет не просто в сопротивлении враждебной среде – он живет, отрицая ее самим своим существованием, живет так, словно враждебной среды вообще не существует, а есть только его правда, до последней черты гнущая свою линию. Можно при этом ходить в косухе и говнодавах, можно носить костюм школьного учителя, это вообще не главное, главное – бытием своим отрицать враждебную среду, навязываемый ей дискурс.

    Именно в этот момент рождается революция духа, рождается подлинное искусство, когда душа твоя высекает из враждебной этой среды искры, но не ломается.

    Искусство перекраивает бытие, перекраивает вообще законы мироздания, но только если не бояться, не избегать ада; вдумайтесь – десять лет в тоталитарной Украине жить, отрицая ее реалии собственным существованием. 

    Не избегать ада, не уклоняться, не надеяться на справедливость – нет в земном мире глобально справедливости, а есть она только в горнем. И все же хорошо бы, чтобы наши люди рассмотрели этого старого панка, школьного учителя из Полтавы Виктора Шестакова, и включили его в списки на обмен, и не глобально бы, но локально исполнилась справедливость и в нашем несовершенном мире.

    Таких людей на Украине больше нет.

    Или есть, но о них мы не знаем. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Склад Wildberries в Ленобласти загорелся после атаки беспилотника
    В результате стрельбы в селе под Севастополем погибли четыре человека
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    WSJ: В Нью-Йорке резко выросло число преступлений против евреев
    Мать убитых в Таиланде россиян назвала детей героями
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой

    МС-21 вплотную подошел к успеху

    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но, учитывая, сколько трудностей пережил проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    В Эстонии тянут руки к шедевру русского православия

    Продать, демонтировать или превратить в «музей». Именно так звучит набор предложений, которые сегодня стали прямо высказывать представители эстонский властей по отношению к находящемуся в Таллине кафедральному собору Александра Невского. Что же до сих пор удерживает власти Эстонии от такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации