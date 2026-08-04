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День города Москвы 2026: даты, программа мероприятий и площадки
День города в Москве в 2026 году пройдёт в первые выходные сентября. Столица отметит 879-й день рождения: праздничные мероприятия развернутся в центре, парках, музеях и жилых районах города.
Когда пройдёт День города Москвы в 2026 году
Празднование Дня города состоится 5 и 6 сентября 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин; информация размещена на официальном портале мэра и правительства столицы. В 2026 году город отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.
Датой отсчёта возраста города считается 1147 год - первое летописное упоминание Москвы в Ипатьевской летописи, связанное с приёмом, устроенным ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким для новгород-северского князя Святослава Ольговича. Для сравнения: в 2025 году День города отмечался 13 и 14 сентября, когда столице исполнилось 878 лет.
Согласно распоряжению, торжества охватят исторический центр, парки, учреждения культуры, образования и социальной защиты, а также площадки в жилых районах столицы. Полная программа праздника утверждается столичными властями и традиционно публикуется ближе к концу августа.
Где пройдут основные мероприятия
Основные события развернутся на нескольких ключевых площадках. Праздничная программа охватывает как центр города, так и отдалённые районы, что позволяет распределить потоки гостей и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.
Ключевые точки притяжения по опыту предыдущих лет:
- Красная площадь и прилегающие пешеходные зоны - концерты, театрализованные постановки, вечерняя подсветка ГУМа, Исторического музея и кремлёвских стен.
- Тверская улица и центральные бульвары - уличные площадки, ярмарки, исторические реконструкции. На время гуляний часть улиц в центре становится пешеходной.
- Парк Горького, «Музеон» и Пушкинской набережной - концертные и спортивные площадки, танцевальные и фитнес-программы.
- Парк «Зарядье» - концертная площадка Большого амфитеатра.
- ВДНХ - театрализованные представления в исторических павильонах, световые шоу, праздничная иллюминация.
- Поклонная гора, Лужники, Измайловский парк - площадки окружного и семейного формата.
Что войдёт в программу праздника
Программа Дня города формируется по нескольким тематическим направлениям. Мероприятия рассчитаны на посетителей разного возраста; вход на большинство площадок свободный.
Основные форматы событий:
- Концерты российских исполнителей и музыкальных коллективов на открытых сценах.
- Театрализованные постановки и исторические реконструкции, посвящённые событиям московской истории.
- Экскурсии и лекции по истории, культуре и современному развитию города, а также тематические мастер-классы.
- Спортивные мероприятия: тренировки, семейные состязания, показательные выступления.
- Ярмарки с фермерской продукцией, гастрономические зоны и сувенирные ряды.
- Кинопоказы под открытым небом.
Многие городские музеи в дни праздника открыты для бесплатного посещения или проводят специальные программы. Информацию о свободном посещении и записи на экскурсии учреждения размещают на своих официальных сайтах.
Салют и вечерняя программа
Долгое время кульминацией праздника был вечерний фейерверк, однако в последние годы салют на День города в Москве не проводился. Последний раз его запускали в 2022 году - с 23 площадок; в 2023 и 2024 годах фейерверк отменяли, а 13 сентября 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин прямо сообщил журналистам, что салюта не будет. Когда салют проводился, точки запуска располагались в разных округах, чтобы фейерверк был виден жителям как центральных, так и отдалённых районов, а время начала и карту площадок запуска публиковали за несколько дней до праздника на официальных ресурсах мэрии Москвы.
Будет ли салют в 2026 году, официально пока не объявлено. Если решение о фейерверке будет принято, перечень точек запуска и время начала опубликуют на официальных ресурсах мэрии Москвы. До появления такого сообщения конкретные адреса и время следует уточнять только по официальным источникам.
Как добраться и что учитывать при посещении
В дни массовых гуляний вводятся ограничения на движение транспорта. Часть улиц в центре перекрывается и переводится в пешеходный режим. Рекомендуется планировать поездки на общественном транспорте и заранее уточнять схему перекрытий.
Практические рекомендации для посетителей:
- В День города московское метро и наземный транспорт нередко работают в продлённом режиме. График уточняется в официальных каналах Московского транспорта.
- В местах массового скопления людей организуются пункты досмотра. Проход с оружием и стеклянной тарой не допускается.
- В центре города во время массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом. Рекомендуется заранее сохранить офлайн-карты.
- На бесплатные экскурсии и отдельные мероприятия требуется предварительная запись через официальные сайты организаторов.
- В зонах массовых гуляний действуют ограничения на продажу алкоголя.
Где искать официальную программу
Полную и утверждённую программу Дня города Москвы - 2026 следует отслеживать по официальным источникам. Основные каналы публикации - портал мэра и правительства Москвы (mos.ru), а также официальные ресурсы городских парков, музеев и Московского транспорта. Детальное расписание по площадкам, состав участников и время выступлений публикуются, как правило, в конце августа.