День города Москвы 2026: даты, программа мероприятий и площадки

Когда пройдёт День города Москвы в 2026 году

Празднование Дня города состоится 5 и 6 сентября 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин; информация размещена на официальном портале мэра и правительства столицы. В 2026 году город отмечает 879-ю годовщину с даты первого летописного упоминания.

Датой отсчёта возраста города считается 1147 год - первое летописное упоминание Москвы в Ипатьевской летописи, связанное с приёмом, устроенным ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким для новгород-северского князя Святослава Ольговича. Для сравнения: в 2025 году День города отмечался 13 и 14 сентября, когда столице исполнилось 878 лет.

Согласно распоряжению, торжества охватят исторический центр, парки, учреждения культуры, образования и социальной защиты, а также площадки в жилых районах столицы. Полная программа праздника утверждается столичными властями и традиционно публикуется ближе к концу августа.

Где пройдут основные мероприятия

Основные события развернутся на нескольких ключевых площадках. Праздничная программа охватывает как центр города, так и отдалённые районы, что позволяет распределить потоки гостей и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Ключевые точки притяжения по опыту предыдущих лет:

Красная площадь и прилегающие пешеходные зоны - концерты, театрализованные постановки, вечерняя подсветка ГУМа, Исторического музея и кремлёвских стен.

- концерты, театрализованные постановки, вечерняя подсветка ГУМа, Исторического музея и кремлёвских стен. Тверская улица и центральные бульвары - уличные площадки, ярмарки, исторические реконструкции. На время гуляний часть улиц в центре становится пешеходной.

- уличные площадки, ярмарки, исторические реконструкции. На время гуляний часть улиц в центре становится пешеходной. Парк Горького, «Музеон» и Пушкинской набережной - концертные и спортивные площадки, танцевальные и фитнес-программы.

- концертные и спортивные площадки, танцевальные и фитнес-программы. Парк «Зарядье» - концертная площадка Большого амфитеатра.

- концертная площадка Большого амфитеатра. ВДНХ - театрализованные представления в исторических павильонах, световые шоу, праздничная иллюминация.

- театрализованные представления в исторических павильонах, световые шоу, праздничная иллюминация. Поклонная гора, Лужники, Измайловский парк - площадки окружного и семейного формата.

Что войдёт в программу праздника

Программа Дня города формируется по нескольким тематическим направлениям. Мероприятия рассчитаны на посетителей разного возраста; вход на большинство площадок свободный.

Основные форматы событий:

Концерты российских исполнителей и музыкальных коллективов на открытых сценах.

Театрализованные постановки и исторические реконструкции, посвящённые событиям московской истории.

Экскурсии и лекции по истории, культуре и современному развитию города, а также тематические мастер-классы.

Спортивные мероприятия: тренировки, семейные состязания, показательные выступления.

Ярмарки с фермерской продукцией, гастрономические зоны и сувенирные ряды.

Кинопоказы под открытым небом.

Многие городские музеи в дни праздника открыты для бесплатного посещения или проводят специальные программы. Информацию о свободном посещении и записи на экскурсии учреждения размещают на своих официальных сайтах.

Салют и вечерняя программа

Долгое время кульминацией праздника был вечерний фейерверк, однако в последние годы салют на День города в Москве не проводился. Последний раз его запускали в 2022 году - с 23 площадок; в 2023 и 2024 годах фейерверк отменяли, а 13 сентября 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин прямо сообщил журналистам, что салюта не будет. Когда салют проводился, точки запуска располагались в разных округах, чтобы фейерверк был виден жителям как центральных, так и отдалённых районов, а время начала и карту площадок запуска публиковали за несколько дней до праздника на официальных ресурсах мэрии Москвы.

Будет ли салют в 2026 году, официально пока не объявлено. Если решение о фейерверке будет принято, перечень точек запуска и время начала опубликуют на официальных ресурсах мэрии Москвы. До появления такого сообщения конкретные адреса и время следует уточнять только по официальным источникам.

Как добраться и что учитывать при посещении

В дни массовых гуляний вводятся ограничения на движение транспорта. Часть улиц в центре перекрывается и переводится в пешеходный режим. Рекомендуется планировать поездки на общественном транспорте и заранее уточнять схему перекрытий.

Практические рекомендации для посетителей:

В День города московское метро и наземный транспорт нередко работают в продлённом режиме. График уточняется в официальных каналах Московского транспорта.

В местах массового скопления людей организуются пункты досмотра. Проход с оружием и стеклянной тарой не допускается.

В центре города во время массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом. Рекомендуется заранее сохранить офлайн-карты.

На бесплатные экскурсии и отдельные мероприятия требуется предварительная запись через официальные сайты организаторов.

В зонах массовых гуляний действуют ограничения на продажу алкоголя.

Где искать официальную программу

Полную и утверждённую программу Дня города Москвы - 2026 следует отслеживать по официальным источникам. Основные каналы публикации - портал мэра и правительства Москвы (mos.ru), а также официальные ресурсы городских парков, музеев и Московского транспорта. Детальное расписание по площадкам, состав участников и время выступлений публикуются, как правило, в конце августа.