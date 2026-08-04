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Мишустин заявил о росте числа китайских туристов в России
Мишустин: Турпоток из Китая увеличился благодаря безвизовому режиму
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России благодаря решению о взаимной отмене туристических виз.
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске рассказал о развитии индустрии гостеприимства, передает РИА «Новости».
«Существенно больше стало и гостей из Китая, благодаря введенному безвизовому режиму», – сказал Мишустин.
Глава кабмина отметил, что за шесть месяцев текущего года по стране совершено свыше 43 млн поездок. Иностранцы составили более трех миллионов от этого числа. Росту способствовало взаимное продление безвизового режима с Китаем до конца 2027 года.
Кроме того, власти упростили процедуру заселения в гостиницы. С марта граждане могут использовать национальный мессенджер «Макс» для регистрации почти в 200 отелях на территории 40 регионов. Также разрешено предъявлять военный билет, водительские права или загранпаспорт.
В прошлом месяце президент Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.
В декабре прошлого года глава государства отменил визы для китайских туристов.
Ассоциация туроператоров России спрогнозировала рост турпотока из КНР на 30%.