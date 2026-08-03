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    3 августа 2026, 21:00 • Общество

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки?

    Российские войска продолжают развивать наступление на Харьковском направлении. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Север» установили контроль сразу над двумя населенными пунктами – Белым Колодезем и Устиновкой. С успешным выполнением боевой задачи военнослужащих уже поздравил министр Андрей Белоусов.

    Белый Колодезь – поселок городского типа примерно в 65 км от Харькова. До начала специальной военной операции там проживали около 3,6 тыс. человек. Устиновка расположена примерно в 30 км восточнее города и до 2022 года насчитывала менее 200 жителей.

    Освобождение этих населенных пунктов стало очередным этапом продвижения российских войск в регионе. В середине июля ВС РФ взяли под контроль Волоховское, а позднее – Юрченково. Параллельно российская армия продолжает активные действия в Сумской области и на других направлениях.

    По мнению экспертов, значение этих действий выходит далеко за пределы контроля над отдельными населенными пунктами. Продвижение в Харьковской области позволяет решать сразу несколько задач: создавать условия для формирования буферной зоны у российских границ, нарушать логистику ВСУ и вынуждать украинское командование перераспределять силы.

    «О необходимости формирования буферной зоны в Харьковской и Сумской областях российские власти заявляли давно. Наши солдаты планомерно, шаг за шагом, идут к этой цели, и освобождение Белого Колодезя и Устиновки – часть реализации данной инициативы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    При этом, по его словам, наступление на Харьковском направлении имеет и дополнительный эффект – оно заставляет ВСУ перебрасывать подразделения с других участков фронта. «Концентрация на данной цели не мешает военным работать над решением сопутствующих задач. Одна из них – «перетягивание» сил противника с оккупированных районов ДНР на Харьковское направление, интенсивность боев на котором заметно ниже», – отметил эксперт.

    По словам Леонкова, дальнейшее продвижение российских войск создает для украинской армии угрозу локального обрушения обороны, вынуждая командование ВСУ постоянно реагировать на изменение ситуации. «Таким образом, им приходится регулярно направлять сюда личный состав, чтобы закрывать образовавшиеся разрывы», – пояснил собеседник.

    Речь, продолжил эксперт, идет либо о подразделениях, которые приходится снимать с других участков, либо о новых формированиях, которые в перспективе могли бы использоваться на более приоритетных направлениях в Донбассе. «Сам факт нашего наступления в Харьковской области заметно осложняет оборону противника в донецких агломерациях», – подчеркнул Леонков.

    Отдельное значение имеет и положение Белого Колодезя с точки зрения логистики. По словам эксперта, дальнейшее продвижение российских войск в этом районе может создать угрозу одному из маршрутов снабжения украинской группировки в ДНР.

    «Речь идет о дороге к Изюму, которая, впрочем, не является единственной транспортной артерией подпитки местных военных. Однако отечественные БПЛА работают и по другим связующим трассам», –

    акцентировал Леонков. При этом взятие Белого Колодезя открывает для ВС России новые оперативные возможности, включая дорогу в сторону Великого Бурлука, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «А взятие под контроль данного населенного пункта создаст для ВСУ угрозу потери линии Чугуевка – Изюм, которая является основным каналом снабжения противника в ДНР», – отметил эксперт.

    В то же время, считает Анпилогов, не менее важным является освобождение Устиновки. Этот населенный пункт позволяет развивать давление на тот же логистический узел с южного направления. «Движение там будет осуществляться медленнее в силу менее развитой системы дорог, однако давление сразу с двух точек значительно осложнит положение ВСУ», – пояснил собеседник. По его словам, украинское командование будет вынуждено реагировать на российское продвижение и направлять дополнительные силы для стабилизации ситуации.

    Однако это не означает, что оборона ВСУ в районе Дружковки, Славянска и Краматорска рухнет в короткие сроки.

    «Не стоит рассчитывать, что ВСУ в «трехгородье» Дружковка – Славянск – Краматорск ждет молниеносный разгром. Речь, скорее, идет о постепенном удушении. В конечном счете противник готовил эти территории к обороне с 2014 года. А значит, здесь собраны большие запасы необходимых амуниции и боеприпасов. Резкой нехватки чего-то важного создать не получится», – подчеркнул Анпилогов.

    Тем не менее, по его оценке, развитие событий может повторить сценарии, которые ранее наблюдались при освобождении Авдеевки и Покровска. «Последний, напомню, находился под давлением ВС РФ в течение целого года, а затем оборона населенного пункта «схлопнулась» за месяц. То есть уже к декабрю можно ожидать первые признаки проблем с обеспечением группировки ВСУ в оккупированных городах ДНР», – заключил эксперт.

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