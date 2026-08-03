Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Tекст: Ольга Иванова

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о вылете истребителей из-за российского самолета, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел над Балтийским морем.

«В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20», – рассказал польский министр.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что российский Ил-20 не нарушал воздушное пространство страны. Он отметил, что самолет находился в международном воздушном пространстве, однако, по его утверждению, полет проходил без предоставленного плана и с выключенным транспондером.

В Министерстве обороны России ранее неоднократно заявляли, что все полеты российской авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами. Российские самолеты летают над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с иностранными судами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава задействовала дежурную авиацию для сопровождения двух российских истребителей Су-30СМ2 над Балтийским морем.

Днем ранее польские ВВС направили боевые самолеты к отечественному Ил-20.

В апреле оперативное командование вооруженных сил республики заявило о перехвате аналогичного борта парой F-16.