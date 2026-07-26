Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

Tекст: Ольга Иванова

Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.