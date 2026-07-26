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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
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    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
    Песков рассказал о дуализме Трампа по украинскому конфликту
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
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    Мнения
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня

    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

    Комментарии (14)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    25 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт «до конца суток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что остановка боевых действий возможна уже сегодня, если руководство Украины пойдет на определенные шаги, передает ТАСС.

    Он напомнил об условиях урегулирования, выдвинутых российским внешнеполитическим ведомством два года назад.

    «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт. Казахстанский лидер выступил за возвращение к стамбульской формуле для дальнейшего продвижения к миру.

    В начале июля представитель Кремля напомнил о возможности Владимира Зеленского прекратить боевые действия.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков назвал условием завершения конфликта вывод украинских подразделений с территории российских регионов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин озвучил аналогичное требование для прекращения огня.

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    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    26 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам

    Российские войска нанесли удар по заводам беспилотников в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществили групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны Россиии.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар с использованием высокоточного оружия наземного и воздушного базирования по объектам на Украине, сообщает Минобороны. Целями стали военные предприятия в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице были поражены заводы, которые занимаются производством, сборкой и хранением беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним. Удар был нанесен минувшей ночью.

    Кроме того, российские войска атаковали объекты в порту «Черноморск» Одесской области. Эта инфраструктура использовалась украинской стороной для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июля российские военные поразили два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по оборонным заводам Киева.

    До этого армия атаковала критически важные логистические узлы украинских войск.

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    25 июля 2026, 21:53 • Новости дня
    Организаторы отменили военную выставку во Львове после удара под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка оборонных технологий во Львове на западе Украины отменена после удара по объекту под Киевом, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что организаторы отказались от проведения масштабного военного форума во Львове, передает РИА «Новости».

    «Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий, намеченную на конец августа. Мероприятие решили не проводить после удара по аналогичному событию в Киевской области», – отмечается в публикации украинского издания.

    Форум IRON DEMO 2026 планировали организовать 28 и 29 августа. Ожидалось присутствие свыше 150 украинских и зарубежных компаний военно-промышленного комплекса.

    Кроме того, площадку должны были посетить более двух тыс. специалистов. Среди них заявлялись производители, инженеры, разработчики вооружений, инвесторы и высокопоставленные чиновники.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников в пригороде Киева.

    Сообщалось, что организаторы запланировали аналогичное мероприятие во Львове.

    Украинская полиция задержала главного организатора выставки в пригороде Киева.

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    25 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена с удвоенной силой доносить до международных партнеров первопричины конфликта на Украине и позицию Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость более эффективного разъяснения первопричин конфликта на Украине, По его словам, партнеры РФ должны знать позицию Москвы по Украине, Россия продолжит разъяснять ее с удвоенной энергией, пишет «Российская газета».

    «Будем доносить до наших партнеров нашу позицию», – заявил представитель Кремля.

    Песков заявил, что позиция президента Казахстана по украинской проблематике последовательна, но Кремль с ней не согласен.

    «Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», – заявил пресс-секретарь президента.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине.

    В ответ Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу о ходе специальной военной операции.

    Ранее в Кремле объяснили продолжение боевых действий отказом Киева от мирных переговоров.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    26 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.

    В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.

    В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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    26 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви

    Сотрудники ТЦК похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ

    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Калуш Ивано-Франковской области представители территориального центра комплектования задержали и увезли 58-летнего протоиерея Владимира Приймака.

    Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви Владимира Приймака, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Калуш.

    «ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше», – заявили в Союзе православных журналистов. Священнослужителя увезли под предлогом оформления заявления на правонарушителя, который ворвался на его участок.

    Прибывшие полицейские предложили отцу Владимиру проехать с ними для подачи заявления, однако вместо этого его доставили в военкомат. По данным Союза православных журналистов, священника, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.

    Украинские власти проводят масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. В разных регионах страны запрещается деятельность УПЦ, СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях. Многие священнослужители находятся под арестом или осуждены.

    Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом верующие и священники подвергаются насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля представители военкомата задержали настоятеля Введенского храма УПЦ Павла Степанюка в Ровненской области.

    В конце июня сотрудники ТЦК отправили в военный учебный центр клирика Винницкой епархии Виталия Карпуся.

    Месяцем ранее украинские силовики похитили священнослужителя Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

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    26 июля 2026, 08:16 • Новости дня
    Cилы ПВО уничтожили 133 беспилотника ВСУ над Россией

    Российские военные за ночь перехватили 133 украинских дрона над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.

    Отечественные системы защиты воздушного пространства ликвидировали 133 дрона противника над территорией страны, передает Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля т.г. до 8.00 мск 26 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные отразили масштабную атаку 328 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских дронов над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированный налет 161 аппарата затронул Москву и южные территории России.

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    25 июля 2026, 22:08 • Новости дня
    Склад украинской «Новой почты» уничтожен в Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    В подконтрольном ВСУ городе Запорожье было разрушено здание склада «Новой почты», сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что склад был «разнесен», сейчас пожарные пытаются потушить огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России неоднократно поясняло, что гражданская почтовая инфраструктура давно используется ВСУ в качестве военных логистических центров.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов также указывал, что отделения «Новой почты» давно используются на Украине для пересылки предметов армейского снабжения.

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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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