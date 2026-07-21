Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
ВС России поразили места сборки и хранения дальних беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 186 190 беспилотников, 667 ЗРК, 30 239 танков и других бронемашин, 1 762 боевые машины РСЗО, 35 842 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 057 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
, подытожили в оборонном ведомстве. Напомним, в ночь на вторник ВС России нанесли новые удары по портам Украины.
Накануне силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.