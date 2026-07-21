ВС России поразили места сборки и хранения дальних беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 186 190 беспилотников, 667 ЗРК, 30 239 танков и других бронемашин, 1 762 боевые машины РСЗО, 35 842 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 057 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

, подытожили в оборонном ведомстве. Напомним, в ночь на вторник ВС России нанесли новые удары по портам Украины.

Накануне силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.