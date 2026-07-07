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    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
    МВД получило право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 15:28 • Новости дня

    Российские войска уничтожили четыре локомотива и грузовики с беспилотниками ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли серию точных ударов по транспортной инфраструктуре противника в Днепропетровской области и Харькове,.

    Министерство обороны в канале в Max опубликовало видеоролики, подтверждающие успешное поражение целей.

    В Днепропетровской области были уничтожены четыре локомотива. Два из них разбиты в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково, еще два состава поражены около Новомосковска.

    Кроме того, атаке подверглась стоянка техники на автодороге Р-73 возле Кирово. Там российские дроны сожгли три фуры и два тягача, которые перевозили беспилотники для нужд украинской армии.

    Оборонное ведомство также отчиталось о ликвидации еще до десяти грузовых автомобилей. Эти машины были уничтожены в Харькове и Павлограде.

    Накануне российские беспилотники атаковали транспортные средства украинских войск на Харьковском направлении.

    В конце июня дроны поразили военные эшелоны с топливом и боеприпасами на железнодорожном узле в Харькове.

    Несколькими днями ранее аппараты «Герань-2 Сикер» нанесли точные удары по пяти локомотивам в Запорожской и Харьковской областях.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 07:18 • Новости дня
    Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал о провокационных действиях беженцев, передает РИА «Новости». Подпольщики предоставили фотографии листовок, на которых изображен Бандера с подписью «наш герой». Кроме того, на плакатах присутствуют оскорбительные надписи в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

    Ранее в польском сейме отмечали, что украинские националисты активно распространяют антипольский контент в социальных сетях. Эти публикации связаны с историей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. Вопрос трактовки Волынской резни остается наиболее сложным в отношениях между двумя странами.

    Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Позиция Варшавы заключается в том, что сторонники ОУН-УПА совершали массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в период с 1939 по 1945 годы. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение лишь на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    ФСБ России обнародовала архивные документы о ликвидации организатора Волынской резни Дмитрия Клячкивского.

    Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне.

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    7 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили в силовых структурах.

    В Черниговской области Украины фактически прекратили работу все автозаправочные станции после целенаправленных ударов российских сил, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

    «В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские беспилотники уничтожили три автозаправки ВСУ в Черниговской области.

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой АЗС.

    Ранее украинская сторона лишилась заправочных станций сразу в пяти регионах страны.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (8)
    7 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    @ Monaco prosecutor/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской, подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в совершении преступления арестованы два человека, одним из которых оказался действующий офицер военной разведки, подтвердила Служба безопасности Украины.

    СБУ официально подтвердила информацию об обнаружении убитой женщины, передает ТАСС

    Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Первый задержанный представитель ведомства уже дал признательные показания, подтвердив факт расправы над жертвой вместе с сообщником.

    Ранее убитая подозревалась в резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку.

    Заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    Бывший французский разведчик Клод Монике сообщил о планах Ермолаева раскрыть украинскую коррупцию в Европарламенте.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Российские авиабомбы уничтожили крупную группу украинских операторов дронов

    В Запорожской области уничтожено подразделение беспилотников ВСУ «Ахилес»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупная группа отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ахилес» уничтожена в районе населенного пункта Красный колодец в районе Орехова в Запорожской области, рассказали в российских силовых структурах.

    Массированная атака произошла около населенного пункта Красный колодец, передает ТАСС. Главной целью стали оборудованные позиции украинской армии.

    «В районе Красного колодца в Запорожской области несколькими ударами ФАБ уничтожили крупную группу военнослужащих 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахилес». Речь идет о большом количестве расчетов БПЛА», – сообщили в силовых структурах.

    Представители ведомства добавили, что взрывы нанесли серьезный урон материальной базе боевиков. Вместе с военными было полностью уничтожено специализированное оборудование, в том числе электронные ретрансляторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские военные ликвидировали расчеты элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» в Запорожской области.

    В мае удары фугасных авиабомб поразили крупную группировку операторов беспилотников 210-го отдельного штурмового полка ВСУ у населенного пункта Долинка.

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    7 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников

    Минпросвещения: С сентября у первоклассников домашних заданий не будет

    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники из первых классов с начала нового учебного года будут избавлены от необходимости выполнять внеурочные работы, поскольку Минпросвещения их исключило из учебного плана.

    С первого сентября 2026 года обучение в первых классах российских школ будет проходить без домашних заданий, следует из официального письма Министерства просвещения Российской Федерации.

    «Обращаем внимание на то, что приказ Минпросвещения России от 8 октября 2025 г. № 729... устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Ранее методические рекомендации допускали домашние задания на дом для младших школьников. Такие задания должны были вводиться постепенно,  выполнение не должно было длиться дольше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор призвал изменить формат школьных домашних заданий. Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах. Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ.


    На ваш взгляд
    Нужны ли домашние задания в первом классе школы?



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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    7 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великих Проходов, Избицкого и Захаровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вольной Слободой, Хотенью и Мирлогами.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Щурово, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Ольговки и Подлимана Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся  поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки, Великомихайловки Днепропетровской области и Даниловки Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 475 военнослужащих и шесть бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

    А за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

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    7 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    Киев спрогнозировал обострение напряженных отношений с Польшей

    Буданов предрек ухудшение отношений Украины и Польши из-за Волынской трагедии

    Киев спрогнозировал обострение напряженных отношений с Польшей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Напряженные отношения между Киевом и Варшавой станут хуже, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

    Дальнейшее обострение отношений между Киевом и Варшавой неизбежно, заявил Кирилл Буданов, чьи слова передает Telegram-канал «Политика страны».

    «Он (пик конфликта) точно будет впереди. Здесь нет большого секрета», – заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

    По его словам, до 11 июля остается мало времени, поэтому в скором будущем ожидается целый ряд незрелых эскалационных шагов, передает РИА «Новости».

    В конце мая украинский лидер посетил церемонию перезахоронения останков одного из руководителей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил имя героев националистического движения отдельному центру специальных операций. Весной местные издания также допускали возможность эксгумации других идеологов организации.

    Накануне польский премьер-министр Дональд Туск выразил недовольство политикой соседнего государства. Глава правительства подчеркнул, что республика ждет от украинских властей первого шага после громкого скандала с героизацией нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Премьер-министр страны Дональд Туск отказался визировать указ главы государства.

    Позже руководитель польского правительства возложил на украинского лидера ответственность за кризис в двусторонних отношениях.

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    7 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Дрон протаранил многоэтажку во время массированной атаки на Курск

    Tекст: Катерина Туманова

    В небе над Курском в ночь на вторник сбили несколько беспилотников ВСУ, есть повреждения частных жилых домов в разных районах города, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», – написал он.

    Хинштейн уточнил, что на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, заместитель губернатора Олег Горячев и мэр Евгений Маслов.

    Специалисты продолжают обследовать территорию, вся поступающая информация оперативно уточняется.

    Утром специальная комиссия приступит к тщательной оценке причиненного инфраструктуре ущерба, подытожил врио губернатора.

    Как писала газете ВЗГЛЯД, суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение под Курском. Хинштейн сообщил о повреждениях жилых домов из-за дронов ВСУ, а днем 6 июля он сообщил об уничтожении 12 дронов ВСУ у Курской АЭС-2.


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