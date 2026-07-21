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    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 01:45 • Новости дня

    Протесты из-за отставки Федорова прошли у посольства Украины в Варшаве

    Tекст: Антон Антонов

    Возле украинского посольства в Варшаве уже несколько дней продолжаются акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, сообщают информационные агентства.

    Вечером 20 июля на очередной пикет вышли десятки украинцев, проживающих в Польше, передает ТАСС.

    Участники держали плакаты с надписью: «Обменивайте пленных, а не Федорова». На других плакатах были лозунги «Нации нужны люди, а не мясо».

    Первый пикет у посольства состоялся в пятницу, 17 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые протесты из-за отставки Федорова прошли в 12 городах Украины.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский принес извинения Федорову в авторской статье.

    Guardian пишет, что судьба Сырского предрешена, его ждет отставка.

    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

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    20 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти Польши потребовали от Киева призвать украинцев к порядку

    Косиняк-Камыш: Киев должен призвать находящихся в Польше украинцев к порядку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду на содействие украинского руководства в вопросе дисциплины беженцев.

    «Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», – заявил политик журналистам, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства напомнил о конкретных случаях неподобающего поведения приезжих. В качестве примера министр привел инцидент с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой пешеходной трассе к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

    Несколькими днями ранее Косиняк-Камыш потребовал от Киева извинений за Волынскую резню.

    В прошлом году глава польского МВД Марчин Кервиньский пригрозил депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Осенью того же года администрация города Гдыня призвала полицию защитить беженцев от актов вандализма со стороны местных жителей.

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    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

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    20 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские «Герани» поразили военные эшелоны противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «В щепки вместе с рельсами: наши разобрали военные эшелоны противника в Запорожской области», говорится в канале Max Минобороны.

    «Дроноводы точечно отработали по железнодорожным составам ВСУ с военным грузом», добавили в оборонном ведомстве.

    Минобороны подчеркнуло, что регулярные удары по инфраструктуре и украинским локомотивам блокируют снабжение ВСУ на передовой.

    Ранее в понедельник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что ВС России уничтожили более 200 перевозивших западное оружие тепловозов ВСУ.

    На прошлой неделе российские войска также уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Также беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение железнодорожных состава в Днепропетровской области.

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    20 июля 2026, 08:25 • Новости дня
    Обломки сбитых дронов ВСУ повредили дома и автомобили в Подольске
    Обломки сбитых дронов ВСУ повредили дома и автомобили в Подольске
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате утренней атаки беспилотников на подмосковный Подольск зафиксированы повреждения котельной, частного и нескольких многоквартирных домов, сообщил глава Подольского городского округа Григорий Артамонов.

    «Повреждены: котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах», – заявил Артамонов, передает ТАСС.

    По словам руководителя муниципалитета, информация о жертвах и раненых не поступала. Угрозы для жителей кварталов в настоящее время нет. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

    Весь причиненный ущерб будет зафиксирован и оценен, а пострадавшим окажут необходимую поддержку. Официальные данные будут дополняться по мере их поступления.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших при падении обломков сбитых дронов в Подольске и Домодедово.

    За ночь на подлете к Москве уничтожили более 400 дронов ВСУ.

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    20 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский продолжает выполнять служебные обязанности на прежнем посту, сообщили в Генштабе ВСУ.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с официальным заявлением относительно кадровых перестановок, передает РИА «Новости». В ведомстве опровергли распространившуюся информацию об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего.

    Представители командования заверили, что военачальник сохраняет свой пост. Он продолжает в полном объеме выполнять возложенные на него служебные обязанности.

    Украинские СМИ сообщили о возможной скорой отставке Александра Сырского из-за растущего недовольства в обществе. Владимир Зеленский рассматривал возможность увольнения главнокомандующего на фоне массовых протестов.

    Украинское издание «Страна» назвало вероятный уход главкома причиной потери контроля над армией.

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    20 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки

    Захарова: Удары по КТК направлены на дестабилизацию мировых нефтяных рынков

    Захарова заявила о попытках Киева дестабилизировать нефтяные рынки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Киева на объекты Каспийского трубопроводного консорциума направлены на создание нестабильности на глобальных энергетических рынках и демонстрируют пренебрежение интересами зарубежных партнеров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что атаки киевского режима на объекты Каспийского трубопроводного консорциума являются попыткой дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках.

    «Солидарны с МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта. Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках», – следует из комментария на сайте МИД России.

    Захарова также добавила, что для украинских властей обеспечение глобальной энергетической безопасности и уважительное отношение к зарубежным партнерам, в том числе из Казахстана, не имеют значения.

    Ранее беспилотные аппараты атаковали гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Министерство энергетики Казахстана подтвердило факт ночного удара по судну Nelsa в Черном море.

    Казахстанское внешнеполитическое ведомство резко осудило недавние нападения на нефтеналивные суда.

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    20 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке главкома ВСУ Сырского

    «Страна»: Сырский может уйти в отставку в ближайшее время

    Стало известно о скорой отставке главкома ВСУ Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский может лишиться своей должности уже в ближайшее время из-за растущего недовольства в обществе, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего советника министра цифровой трансформации Украины Сергея Стерненко пишет, что кадровые перестановки могут произойти в течение одного или двух дней.

    На понедельник у Владимира Зеленского запланировано совещание с высшим руководством силовых структур. Газета The New York Times отмечает, что именно там может решиться судьба главнокомандующего. Журналисты подчеркивают растущее общественно-политическое давление на власть с требованием сменить военное руководство.

    При этом официальные представители украинского лидера пока не комментируют ситуацию. Никаких подтверждений готовящейся отставки со стороны властей на данный момент не поступало.

    Владимир Зеленский допускает смену военного руководства на фоне массовых протестов. Руководство украинской армии заставляет подчиненных записывать видеоролики в защиту главнокомандующего.

    Возможная отставка Александра Сырского лишит главу киевского режима реального контроля над войсками.

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    20 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Хинштейн: Украина отрицает удержание на своей территории жителей Курской области
    Хинштейн: Украина отрицает удержание на своей территории жителей Курской области
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После вторжения ВСУ в Курскую область остаются пропавшими без вести 330 жителей региона, украинская сторона официально отрицает их нахождение на своей территории, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн на межрегиональном форуме «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию» заявил, что украинская сторона официально отрицает нахождение на своей территории мирных жителей Курской области и заявляет, что их там больше нет. передает ТАСС.

    «Официально украинская сторона опровергает и заявляет о том, что больше ни одного жителя Курской области из числа мирных граждан у них не находится, но верить на слово здесь дело неблагодарное, потому что местонахождение на Украине пятерых наших жителей, которые были возвращены в июне текущего года, также ранее той страной никак не подтверждалось. Их сумели идентифицировать не благодаря украинской стране, а вопреки», – сказал глава региона.

    Он напомнил, что пятеро курян были возвращены в июне, хотя Киев до этого не подтверждал, что они находились на украинской территории.

    По словам Хинштейна, в настоящий момент остаются пропавшими без вести 330 жителей приграничных районов области после вторжения ВСУ на территорию региона. Он подчеркнул, что судьба этих людей остается неизвестной, и выразил надежду, что большинство из них живы.

    Губернатор добавил, что власти Курской области продолжат делать все возможное, чтобы установить судьбу каждого, с кем родственники утратили связь.

    Электронный реестр жителей приграничных районов Курской области, о которых нет новостей, был запущен на сайте правительства региона 18 февраля 2025 года. Для поиска информации о близком человеке нужно ввести его фамилию и имя. Если данных о пропавшем нет, предлагается подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области.

    Ранее омбудсмен Яна Лантратова после возвращения семи мирных граждан с Украины заявила о продолжении поисков еще 300 пропавших жителей курского приграничья.

    В конце июня глава региона Александр Хинштейн сообщил о возвращении с украинской территории 171 жителя Курской области и о неизвестной судьбе 320 человек.

    В тот же период уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и двух россиян из других регионов.

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    20 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Россия призвала международное сообщество дать оценку ударам Киева по КТК

    Захарова: Россия призывает мировое сообщество дать оценку атакам Киева на КТК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осудить украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым военным преступлением режима Владимира Зеленского. «Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Накануне украинские дроны нанесли удар по двум другим судам с международными экипажами.

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    20 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

    Политика Лондона в отношении украинского кризиса сохранит прежний курс. Вступивший в должность главы правительства Энди Бернем подчеркнул, что союзнические отношения останутся крепкими, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Британии остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал Бернем журналистам.

    Выступление нового премьера транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    До своего назначения политик обещал не ослаблять военную помощь Украине.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    20 июля 2026, 07:29 • Новости дня
    Воробьев: Два человека пострадали при атаке дронов на Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основные последствия падения сбитых дронов ВСУ в Подмосковье зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Повреждены несколько частных домовладений и отдельные объекты гражданской инфраструктуры, возникли локальные пожары, указал Воробьев в Max.

    В Одинцово повреждения получили легковой автомобиль и частный дом, обошлось без пострадавших.

    В Подольске падение обломков привело к возгораниям и повреждению инфраструктурных объектов, включая жилой дом в деревне Малое Толбино. По предварительным данным, травмы получили два человека: один пострадал при пожаре в частном доме в Домодедово, второй – на трассе М-4, где дрон упал вблизи автомобиля.

    В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах падения беспилотников продолжают работать сотрудники экстренных служб, полиции и скорой помощи, ведется ликвидация последствий и обследование территорий.

    За ночь на подлете к Москве уничтожили более 400 дронов ВСУ. Над Тульской областью поразили 13 БПЛА.

    Московские аэропорты переводили в ограниченный режим работы.

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