Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию

Белоруссия и Китай приступили к поставкам горюче-смазочных материалов в Киргизию

Tекст: Мария Иванова

Белоруссия и Китай приступили к поставкам горюче-смазочных материалов в Киргизию, передает ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики Алтынбека Рыспекова.

По словам главы ведомства, при кабмине создана рабочая группа для предотвращения нехватки топлива. «Киргизская сторона достигла соглашения с Белоруссией о поставках ГСМ и, соответственно, о транзите – с Россией», – заявил министр, добавив, что белорусское топливо уже поступает в страну.

Бишкек также договорился об импорте горючего из Китая. Партия нефтепродуктов уже готова к отправке, однако ее транспортировка займет определенное время.

Весной, на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, власти Киргизии ввели субсидии для поставщиков ГСМ, чтобы сдержать рост цен на бензин и дизель. В настоящее время основным экспортером нефтепродуктов в республику остается Россия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Киргизии запросили у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов.Д

о этого президент России Владимир Путин заявил о полном обеспечении республики бензином и дизелем на льготных условиях.

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил мировое подорожание топлива блокировкой Ормузского пролива.