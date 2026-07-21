Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию
Белоруссия и Китай приступили к поставкам горюче-смазочных материалов в Киргизию
Чтобы избежать топливного дефицита на внутреннем рынке, Киргизия начала импортировать горюче-смазочные материалы из Белоруссии и ожидает прибытия первых партий из Китая.
Белоруссия и Китай приступили к поставкам горюче-смазочных материалов в Киргизию, передает ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики Алтынбека Рыспекова.
По словам главы ведомства, при кабмине создана рабочая группа для предотвращения нехватки топлива. «Киргизская сторона достигла соглашения с Белоруссией о поставках ГСМ и, соответственно, о транзите – с Россией», – заявил министр, добавив, что белорусское топливо уже поступает в страну.
Бишкек также договорился об импорте горючего из Китая. Партия нефтепродуктов уже готова к отправке, однако ее транспортировка займет определенное время.
Весной, на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, власти Киргизии ввели субсидии для поставщиков ГСМ, чтобы сдержать рост цен на бензин и дизель. В настоящее время основным экспортером нефтепродуктов в республику остается Россия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Киргизии запросили у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов.Д
о этого президент России Владимир Путин заявил о полном обеспечении республики бензином и дизелем на льготных условиях.
Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил мировое подорожание топлива блокировкой Ормузского пролива.