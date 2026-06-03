Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

Tекст: Дмитрий Скворцов

Обещание Никола Пашиняна заплатить армянским фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию, прозвучало эффектно. «Испортится перец – я заплачу», – заявил армянский премьер министр. И уточнил: «Правительство заплатит».

Он провозгласил, что страна находится «на стадии стратегического выбора», и пообещал, что «в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт». «Всего этого», видимо – процесса выхода Армении из ЕАЭС и вступления в Евросоюз. На следующий день он и вовсе пообещал, что «в Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза».

Но перец, томаты, огурцы, зелень, клубника – это не металл и не программное обеспечение. Их нельзя долго держать на складе, пока дипломаты спорят о «стратегическом выборе». У такого товара короткое временное окно продаж, жесткая логистика и очень чувствительная цена.

Россия ввела ограничения на поставки части армянской плодоовощной продукции, ссылаясь на фитосанитарные претензии. В Ереване это представляют как удар, который должен подтолкнуть Армению к новым рынкам. В переводе на язык армянского фермера это звучит так: потерпите сейчас, зато потом откроется Европа. Именно здесь и начинается главный обман.

Европейский рынок сельхозпродукции огромен, но он вовсе не пуст. Это один из самых конкурентных рынков мира, где уже есть сильные внутренние производители и отлаженные внешние поставщики. Перец и близкие к нему тепличные культуры в ЕС – это Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Польша, а также мощный импорт из Марокко и Турции. Внесезонная продукция давно расписана по контрактам, сетям, сертификатам, логистическим коридорам и ценовым нишам. Но даже если оставить в стороне конкуренцию,

есть еще один барьер, о котором Пашинян предпочитает не говорить армянским фермерам.

Фитосанитарный и санитарный контроль в Евросоюзе устроен жестче и бюрократически тяжелее, чем на привычном евразийском рынке. Для поставщика это означает не только необходимость получения сертификата на партию, но и соответствие европейским требованиям по карантинным объектам, остаткам пестицидов, прослеживаемости происхождения, упаковке, хранению, транспортировке и документальному сопровождению.

Формально эти правила одинаковы для всех. Но фактически они рассчитаны прежде всего на крупных сельхозпроизводителей и экспортные компании, у которых есть агрономическая служба, лабораторное сопровождение, юридический отдел, стабильные партии, холодильная логистика и опыт работы с сетями. Для мелкого или среднего фермера это превращается в дорогой входной билет. Он может вырастить хороший перец, но этого уже недостаточно: европейскому рынку нужна не просто продукция, а полностью управляемая цепочка от поля до полки.

Евросоюз не будет встречать армянский перец как долгожданного спасителя европейского потребителя.

В лучшем случае европейские импортеры посмотрят на него прагматично: качество, цена, стабильность партии, фитосанитарные документы, сертификаты, обеспеченная холодильными установками логистическая цепочка, сроки доставки. В худшем – фермерские лобби в странах ЕС воспримут нового поставщика как еще один источник давления на цену. Европейский чиновник может приветствовать «европейский выбор» Армении, но европейский овощевод не обязан радоваться конкуренту.

К тому же Армения не имеет прямого выхода к морю. Теоретически логистика может идти через Грузию к портам Поти или Батуми, дальше – морем. Но для скоропортящихся овощей это не абстрактная линия на карте, а дополнительные дни, холодильники, перегрузки, риски и расходы. Российский рынок является близким, понятным и технологически привычным. Европейский – дальний, дорогой и насыщенный.

У российской системы фитосанитарного контроля доступа к внутреннему рынку есть особенность. По ряду процедур она может быть для армянского поставщика привычнее и даже несколько либеральнее, чем европейская: общий рынок ЕАЭС, отработанные маршруты, знакомые требования, сложившиеся связи между инспекторами, экспортерами и импортерами. Но эта относительная мягкость оборачивается другой жесткостью. Российский контроль быстрее переходит от претензий и усиления проверок к временным ограничениям, а временные ограничения для скоропортящейся продукции почти равны запрету.

И если Армения действительно пойдет к выходу из ЕАЭС или к фактическому демонтажу прежнего режима торговли, такие барьеры могут стать новой постоянной реальностью. Тогда армянский фермер потеряет не просто удобный рынок сбыта, а саму торговую модель, под которую годами строились теплицы, логистика и сезонное планирование.

Опыт Восточной Европы показывает, что надежда «войти в европейский рынок и расцвести» особенно опасна именно для трудоемкого овощеводства. Болгария и Румыния вступили в ЕС в 2007 году. Формально они получили доступ к единому рынку, европейским субсидиям и программам развития. Но мелкий и средний сельхозпроизводитель оказался в куда более сложной ситуации, чем обещали политики.

Болгария – почти учебный пример. Страна, чье имя в русском языке закрепилось в выражении «болгарский перец», за постсоциалистические десятилетия резко потеряла позиции в овощеводстве.

Производство сельхозпродукции (и перца в том числе) обрушилось в несколько раз. Причин было несколько: распад кооперативных хозяйств, дробление земли, разрушение части ирригационной инфраструктуры, нехватка рабочей силы, отток населения, конкуренция дешевого импорта и перекос субсидий в пользу более крупных и менее трудоемких направлений – зерна и масличных культур. Вступление в ЕС не стало лекарством. Оно открыло рынок ЕС для Болгарии, но одновременно открыло болгарский рынок для более сильных игроков.

Румыния столкнулась с похожей проблемой. Да, страна остается крупным сельскохозяйственным производителем. Но структура ее сельского хозяйства после вступления в ЕС стала еще более контрастной: с одной стороны – крупные хозяйства, зерно, экспортные партии; с другой – огромное число мелких семейных ферм, которым сложно соответствовать требованиям современного сетевого рынка. Для овощеводства это особенно болезненно: нужны теплицы, полив, упаковка, охлаждение, переработка, стабильные объемы и доступ к торговым сетям.

Иными словами, европейская интеграция не уничтожает сельское хозяйство автоматически, но жестко сортирует производителей. Сильные, крупные, капитализированные и встроенные в логистику хозяйства получают шанс. Мелкие и средние фермы, особенно в трудоемких культурах, часто проигрывают. Армянский фермер, выращивающий перец под привычный российский спрос, гораздо ближе ко второй группе, чем к польским агрохолдингам или голландским тепличным гигантам.

Польский пример, на который, возможно, смотрит Пашинян, для Армении неприменим. Польша – большая страна с населением в десятки миллионов человек, выгодным географическим положением внутри ЕС, сильной переработкой, крупным внутренним рынком, доступом к инфраструктуре и политическим весом в общеевропейской аграрной повестке. Армения не станет «кавказской Польшей» только потому, что ее премьер произнес слово «Европа».

Украинская история еще показательнее. После 2022 года Евросоюз демонстративно поддерживал Киев и открывал для украинской продукции льготные режимы. Но даже на фоне войны, масштабной финансовой помощи и политической солидарности украинское зерно и другая агропродукция встретили в Европе жесткое сопротивление. Польские, венгерские, словацкие, болгарские и румынские фермеры протестовали, блокировали границы, требовали ограничений. Брюссель вводил защитные механизмы и возвращал квоты.

Это принципиальный урок для Еревана: даже Украине, которую Европа поддерживает как военно-политического союзника против России, не дали безболезненно занять аграрный рынок ЕС.

Европейская солидарность заканчивается там, где начинаются доходы собственных фермеров. Если украинское зерно пробивается в Европу с таким трудом, то почему армянский перец должен пройти туда легко?

Пашинян, конечно, может сказать, что речь идет не о завтрашнем дне, а о «стратегическом выборе». Но сельхозпроизводитель живет не лозунгом, а сезоном. Он вложился в рассаду, теплицы, воду, удобрения, труд, упаковку, транспорт. Если рынок закрыт сегодня, то обещание абстрактного экспорта завтра не спасает его хозяйство. Государство может купить испорченный перец один раз. Но оно не может годами покупать вместо рынка весь урожай, если сама торговая модель разрушена.

И здесь возникает вопрос: верит ли сам Пашинян в то, что говорит? Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Значит, обещание «я заплачу за перец» звучит не в экономическом вакууме, а в последние дни кампании. Это не программа развития аграрного экспорта, а предвыборная успокоительная таблетка для тех, кто первым почувствовал цену внешнеполитического разворота.

Настоящий план выглядел бы иначе. Он включал бы расчеты себестоимости поставок в ЕС, соглашения с конкретными сетями, инвестиции в сертификацию, холодильную логистику, переработку, страхование экспортных рисков, переговоры о квотах и фитосанитарных процедурах. Вместо этого фермерам предлагают поверить, что потеря российского рынка автоматически приведет к росту производства и экспорта. Экономика так не работает.

По сути, Пашинян ведет Армению по украинской траектории: сначала политический разрыв с прежним рынком, затем надежда, что Европа компенсирует потери доступом к своему. Но украинский опыт показывает обратное. Даже страна, которая платит за свою европейскую ориентацию кровью солдат и разрушением экономики, не получает свободного доступа к рынку Евросоюза. Готов ли Пашинян покупать сотрудничество с ЕС такой ценой? Готовы ли армянские избиратели платить за этот курс потерей привычных рынков и превращением собственного сельского хозяйства в разменную монету геополитического торга?

Проблема не в том, что Армения не должна искать новые рынки. Диверсификация нужна любой малой экономике. Проблема в другом: нельзя разрушать работающий рынок раньше, чем создан новый. Нельзя подменять экспортную стратегию предвыборной компенсацией. И нельзя говорить фермеру, что его испорченный перец – это цена светлого европейского будущего, если на самом деле европейский рынок уже занят, защищен и не собирается открываться только потому, что Пашиняну нужно красиво завершить предвыборную кампанию.