Пашинян поблагодарил Путина за звонок

Tекст: Елизавета Шишкова

«С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах», – цитируют политика РИА «Новости».

По мнению армянского лидера, оптимальным шагом стала бы отмена любых ограничений на поставки местной продукции на российский рынок. Он подчеркнул важность фитосанитарного контроля, однако выразил мнение, что сейчас этот вопрос приобрел политический оттенок.

Кроме того, политик прокомментировал принятую лидерами четырех государств ЕАЭС резолюцию о возможном референдуме по членству Армении в Евросоюзе, пишет ТАСС.

Он назвал документ крайне сбалансированным и подтверждающим поддержку идеи голосования со стороны партнеров. При этом премьер уточнил, что референдум состоится лишь после официального обращения Еревана о вступлении в объединение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В ходе этой беседы лидеры двух стран обсудили различные аспекты членства республики в ЕАЭС.

Ранее руководители стран евразийского объединения согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

Со 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.