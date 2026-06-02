    «Звездные войны» снова отменяются
    2 июня 2026, 12:36 Мнение

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Александр Тимохин Александр Тимохин

    журналист

    США, как известно, намерены развернуть в космосе систему спутников-перехватчиков «Золотой купол», предназначенных для поражения баллистических ракет. Как заявляется, это должна быть поистине циклопическая система, стоимость которой составит около 185 млрд долларов. Теоретически подобная система действительно могла бы ослабить ракетно-ядерный удар по территории США. На практике – это повторение информационной диверсии, которую США один раз уже успешно реализовали. Чтобы убедиться в этом, стоит вспомнить Америку 1980-х.

    Выражение «Мир через силу» – одна из американских крылатых фраз, окончательно сформировавшаяся после Второй мировой войны. Оно восходит к высказыванию римского императора Адриана: «Мир через силу, а если не получится, мир через войну». Этот лозунг в США не раз использовали республиканцы, пока в 1980 году его не поднял на щит кандидат в президенты Рональд Рейган.

    Это стало главным принципом его политики – добиться выгодного для США мира, демонстрируя готовность к применению (или просто применяя) силу. То есть если совсем уж прямо – достигнуть нужных условий мира через запугивание или войну. Так США и действовали.

    В 2016 году лозунг «Мир через силу» взял себе Дональд Трамп. И именно под этим лозунгом он строит свою внешнюю политику. Трамп, у которого интерес к внешней политике проснулся именно в эпоху Рейгана, по всей видимости, видит себя продолжателем его традиций. «Ястребы» в администрации, программа увеличения флота («600 кораблей» в эпоху Рейгана и 355 кораблей Трампа), удары по союзникам СССР (Никарагуа, Гренада) и России (Сирия) – всё это просто повторы. Трамп делает то же самое, что и Рейган, и цель у него та же самая: доминирование Америки над всеми соперниками – реальными или мнимыми.

    При Рейгане США реактивировали четыре линкора типа «Айова», вооружили их самым многочисленным в мире на тот момент составом управляемого наступательного ракетного оружия (16 противокорабельных ракет и 32 крылатых «Томагавка», тогда они могли иметь ядерную боевую часть) и отправили «кошмарить» всех врагов – от СССР до Сирии. И Трамп прямо сейчас пытается реанимировать концепцию линкора, причём куда масштабнее, чем Рейган.

    Рейган проводил спецоперации в Латинской Америке и воевал на море с Ираном. И вот мы видим тоже самое в исполнении Трампа. Сразу следом за Рейганом, в первый год президентства Джорджа Буша старшего, США захватили президента Панамы Мануэля Норьегу, обвинив его в торговле наркотиками. И Трамп сделал похожий ход в Венесуэле, пусть и без её оккупации.

    Американцы повторяют самих себя 1980-х годов. Даже Украина для них – это Афганистан «на стероидах»: там они помогали вооружённой оппозиции воевать против СССР, вырастив себе на радость Усаму-бин-Ладена**, «Аль-Каиду*» и «Талибан», сейчас они, помогая Киеву воевать против нас, взращивают нечеловеческий по ценностям режим на Украине, который ещё заставит Запад рыдать.

    Самым ярким доказательством американского «превосходства» над СССР стала программа «Аполлон». Это, фактически, было генеральное сражение Холодной войны, определившее в глазах остального человечества, чья общественная формация «круче». И вот сейчас, когда впереди противостояние с Китаем за власть в мире, США предпринимают экспедицию «Артемис» – пролёт Луны на космическом корабле «Орион». Надо сказать, на фоне полёта экипажа «Аполлона-8» «Артемис» – так себе достижение, и, видимо, такого влияния, как рассчитывалось, оно на Китай не оказало.

    Практика повторения старых идей была бы не полной, если бы американцы не попытались повторить ещё один свой трюк, весьма успешно сработавший против СССР – информационные диверсии.

    Суть американских действий в ранние 1980-е была такова – создать у руководства СССР впечатление, что США достигли технологических прорывов в некоторых областях развития оружия, которые Советскому Союзу нужно или парировать, или повторить. Самым ярким примером такой диверсии была программа СОИ – Стратегическая оборонная инициатива, она же – «Звездные войны», в честь знаменитого фильма.

    Те, кто застал СССР, помнят эти американские «мультики» по советскому телевидению – вот наши красного цвета ракеты летят в сторону США, и вот американские орбитальные лазерные пушки их сбивают одну за другой. Американцам удалось убедить советское руководство в реалистичности этой программы, и она сыграла огромную роль и в росте военных расходов СССР, и в психологическом сломе советского руководства. Но этот проект был в принципе нереализуем, причём по огромному количеству причин – как экономических, так и технических. США просто обманули советских руководителей.

    Но деньги СССР потратил – на наращивание ракетного арсенала, на боевую орбитальную станцию «Скиф» / «Мир-2», динамический макет которого («Скиф-ДМ») даже пытались вывести на орбиту, но неудачно. Это не единственный пример.

    Кроме СОИ, была ещё обширная пропагандистская программа по дискредитации советской авианосной программы и её перенацеливание на тупиковое направление – от средних авианосцев, один из которых сейчас стоит у стенки в Мурманске, а второй служит в китайском флоте – на лёгкие, типа британских. Такого типа корабли куда менее эффективны в боевом плане, но это-то американцев и интересовало.

    Сегодня Россия, в представлении американцев, уже не представляет для них серьезной угрозы. Но есть Китай – и они пытаются провернуть с ним такой же фокус. Орбитальные перехватчики «Золотого купола» – не первый «подход к снаряду»: сначала вбрасывалась идея о тучах орбитальных носителей с кинетическими боеприпасами – вольфрамовыми стержнями, которые, падая с орбиты, за счёт своей кинетической энергии смогут разрушить всё, что угодно, и использоваться для мгновенного нанесения удара по любой точке планеты.

    Эта утопия даже сработала на некоторых официальных лицах, но в целом влияния ни на что не оказала. И вот теперь следующая «страшилка» – СОИ 2.0. В расчёте на то, что Китай (а, может быть, и Россия) напугается.

    О самой же системе «Золотой купол» известно мало. Это сеть спутников-перехватчиков в количестве 7,8 тыс. единиц, которую якобы предполагается развернуть на околоземной орбите и использовать для перехвата баллистических ракет ещё на разгонном участке.

    Идея создания такой сети перехватчиков выглядит мертворожденной. Число в 7,8 тыс. спутников выглядит внушительно, но это многие десятки тысяч квадратных километров воображаемой сферы, внутри которой будут находиться орбиты каждого спутника. Точный размер этой сферы зависит от высоты, на которой будут орбиты спутников, и от формы орбиты, но порядок цифр в любом случае будет таким. А это означает, в свою очередь, сотни километров между двумя любыми спутниками.

    Такими силами существенные по плотности ракетные залпы не отбить. При таком количестве даже тот факт, что срок жизни спутников не бесконечен, можно не учитывать – это не «купол», это очень крупная сеть, через ячейки которой пролетит что угодно. А вот «золотого» в такой системе было бы много, с учётом её цены.

    Все остальные технические проблемы такой системы можно, в принципе, игнорировать. При том, что они есть, и их немало. Неудивительно то, в каком виде американцы осуществили слив этой информации – сведения о программе не так давно «нашлись» в документах Конгресса.

    Такой способ информирования даёт американцам возможность потом сделать вид, что ничего серьёзного не было. И это тоже говорит о том, что мы имеем дело с информационной диверсией. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию. Может быть, попутно напугать и Россию. Вот только и мы, и китайцы, такое уже видели. А значит, есть все основания считать, что американские трюки на этот раз не сработают.

    ** Включен  в список международных террористов

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

