Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

Все началось с того, что в 2018 году президент Владимир Путин на встрече с врачами заявил по поводу перспектив медицинского туризма в России: «Возможности у нас очень большие, колоссальные, и этот поток [пациентов] будет нарастать, если мы будем работать целенаправленно в этом направлении».

Прозвучало это как-то неожиданно для широкой общественности. По данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2018 года удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг составила 38,7%, что на 1,2 пункта ниже показателя 2017 года.

Это было то удивительное время, когда процесс либеральных «оптимизаций» в нашем здравоохранении завершился торжественным и полным крахом. В регионах массово сокращали станции скорой помощи, амбулаторные центры и больницы, отчего медицина уходила все дальше от пациентов и становилась всё дороже. Это накладывалось на острую нехватку лекарств и безумный кадровый голод. Больницы стремительно теряли младший медицинский персонал и специалистов. «Несмотря на усилия Минздрава, до сих пор в стране дефицит порядка 20 тыс. участковых терапевтов, низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, не хватает примерно 50% онкологов», – честно признавался тогда Директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Все это критически удлиняло сроки ожидания элементарной диагностики.

Правда, те же эксперты отмечали и другое. «К успехам этого года мы относим и достижение исторического минимума по младенческой смертности, – честно отмечал Гаврилов, – Продолжает снижаться общая смертность, смертность от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, от внешних причин, в том числе от суицидов. Растет доступность высокотехнологичной медицинской помощи, объемы которой увеличиваются с каждым годом».

Это, конечно, радовало, но на фоне общей структурной катастрофы профессиональное медицинское сообщество признавало – нужно принимать срочные меры и спасать хотя бы то, что еще осталось от блестящей советской системы медицинской помощи.

Именно в 2018 году был принят закон, обязывающий региональные власти решать судьбу поликлиник, больниц и даже фельдшерско-акушерских пунктов с оглядкой на катастрофические последствия недавних «оптимизаций». Кроме того, 7 мая 2018 года вышел указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», а еще заработал нацпроект «Здравоохранение». Это вселило в медработников и население некоторые надежды.

Но даже с учетом всего этого с точки зрения населения тема медицинского туризма выглядела странно. Чем можно было привлечь иностранцев? Закрытыми больницами? Нехваткой лекарств? Многомесячным ожиданием осмотра специалиста? И тем не менее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» с января 2019 года направление по развитию экспорта медицинских услуг заработало. Тогда объем мирового рынка медтуризма оценивался в увесистые 10,5 млрд. долл. На долю России в этом объеме приходилось не более 250 млн.

Начатый в 2019 году проект «Развитие экспорта медицинских услуг» завершился 31 декабря 2024 года. Одним из его целевых показателей стало наращивание экспортного объёма до 1 млрд долларов в год. В реальности получилось даже чуть больше – 1,09 млрд. Но это был очевидный успех.

Надо сказать, что за эти годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью, как сообщает Минздрав, достигла 56,2%. На такие цифры не рассчитывали даже государственные планировщики. По их оценкам показатель удовлетворенности планировалось довести до 55,2% только к концу 2030 года.

И вдруг такое! И это после провала конца 2010-х годов! И это на фоне долгой и мучительной Специальной военной операции! Нетрудно себе представить и чувства населения, когда это самое вечно недовольное население записывается в два клика к любому врачу по системе ЕМИАС, входит под сень отремонтированной и модернизированной поликлиники и пользуется услугами цифровизованной базы данных.

Понятно, что иностранцы, наблюдая такое внезапное процветание, засуетились. Последние шесть лет рынок въездного медицинского туризма в Россию растёт стремительно. По данным консалтинговой компании Imarc Group, в 2025 году иностранцы оплатили в России медицинские услуги на 2,36 млрд долл., а к 2033 году въездной медицинский туризм может приблизиться к отметке 16 млрд долл. при среднегодовом темпе роста на уровне 21,14%.

За последние шесть лет нашими медицинскими услугами воспользовались 27 млн иностранцев. Едут в основном из стран СНГ, но стремительно растет и число жаждущих лечиться в России из Турции, Китая, Индии, стран Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. Если всего несколько лет назад мы печально констатировали тяжелый кризис отечественной медицины, то теперь непривычные к хвастовству россияне вынуждены с удивлением признавать: «Российское здравоохранение имеет ряд конкурентных преимуществ, привлекающих медицинских туристов. В этом списке – качественная подготовка специалистов, материально-техническая база, конкурентная стоимость медицинских услуг».

Иностранцы этот факт радостно подтверждают. Недавно в столице Казахстана Астане прошла выставка GlobalMedKz. На этой выставке обнаружилось следующее: 41% респондентов назвали Россию страной, вызывающей «наибольшее доверие» в вопросах медицины. По этому показателю Россия внезапно опередила Израиль и Германию.

Оказалось, что иностранцы ценят в России современные инновационные методики лечения (68%) и уникальное оборудование (59%). Особенно ценятся российские возможности в онкологии, кардиологии, ортопедии, гинекологии, пренатальной медицине, травматологии, неврологии и нейрохирургии.

Вдруг оказалось, что наши клиники оборудованы так, что Европа нервно курит в стороне, а наши специалисты делают невозможное. «Когда речь идет о лечении тяжелых заболеваний, пациенты готовы преодолевать любые расстояния ради доступа к передовым технологиям и опытным врачам. Пациент получает доступ к самым современным протоколам, врачам с международным опытом и превосходный сервис. При этом стоимость высокотехнологичной помощи в два-три раза ниже, чем в Лондоне или Цюрихе», – уверен директор по медицинскому развитию ЕМС Евгений Аветисов.

Список уникальных операций, которые делают наши специалисты, постоянно удлиняется. Онкопациенты едут к нам за молекулярным профилированием, лучевой и радиоизотопной терапией. Наши врачи умеют выполнять роботизированное эндопротезирование в ортопедии, операции с применением роботов в сердечно-сосудистой кардиохирургии. Там, где зарубежные врачи отказываются от больного, у него всегда остается шанс получить необходимую помощь в России.

Что особенно важно, эту помощь здесь оказывают быстро. Если в Европе можно ждать жизненно необходимой операции долгие месяцы, в России между постановкой диагноза и сложнейшими операциями проходят несколько дней. Выходит, что Россия стремительно превращается в центр притяжения для страдальцев половины мира, на этом пути уверенно конкурируя с недавними лидерами – Европой и Израилем.

Впрочем, признаются эксперты, есть и проблемы. Пока еще о российских медицинских возможностях иностранцы осведомлены мало. Наши медицинские центры не очень умеют в рекламу, особенно на зарубежную аудиторию. Мешают и санкционные сложности, что сказывается на проблемах с переводом средств на оплату услуг. Хромает инфраструктура. Вообще работать с иностранцами у нас пока умеют плохо. Да и сам принцип медицинского туризма для наших врачей оказался новым и непонятным. Например, во всем мире цена услуг для иностранцев существенно выше, чем для граждан. У нас такого нет. Гости платят наравне с российскими пациентами.

Есть и специфические трудности, связанные с конкуренцией. Все наши успехи в Европе воспринимаются как личное оскорбление. Там делают все, чтобы в России по-прежнему видели дикую страну, населенную варварами, медведями и матрешками. Высокотехнологическая медицина в России невозможна – эта мысль очень дорога западным пропагандистам. Еще в 2018 году директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева академик Лео Бокерия рассказывал, как «одна большая страховая фирма» заключила с медорганизацией договор на лечение больных из Азии и Африки. «Но все заглохло. Как мне объяснили потом, им в Великобритании открыто объяснили, что если они привезут к нам хоть одного больного, то у их бизнеса будут проблемы», – говорил Бокерия. Сейчас, конечно, стало только хуже.

Когда-нибудь, впрочем, этот ржавый железный занавес со стороны Европы неизбежно падет. Реальность трудно скрывать даже опытным западным пропагандистам. Можно представить себе, как удивятся те же англичане, узнав, что всего в четырех часах лета от них они за неделю могут получить консультацию и сложнейшую операцию, которую на родине ждут годами. К этому моменту нам хорошо бы быть готовыми. Так, чтобы и наши собственные граждане могли честно сказать – приезжайте к нам, уедете здоровыми.