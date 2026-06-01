  • Новость часаПутин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Глава Росатома сообщил о внеплановых переговорах с МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    6 комментариев
    1 июня 2026, 21:18 • Новости дня

    Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена

    Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок работы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой продлен еще на пять лет.

    Указ о продлении на пять лет срока полномочий детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

    Напомним, в понедельник Путин встретился с Львовой-Беловой в Кремле. Омбудсмен представила президенту рейтинг регионов по социальному сиротству.

    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    Комментарии (6)
    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    Комментарии (22)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    Комментарии (14)
    1 июня 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Песков: Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, разговор коснулся всех аспектов членства республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров объединения, передает ТАСС.

    «Обсудили в целом», – ответил Песков на вопрос, обсуждалось ли заявление четырех лидеров.

    Представитель Кремля отметил, что разговор проходил в продолжение повестки, которая обсуждалась на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии в Астане.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС.

    Напомним, руководители стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по Армении, где поддержали скорейший референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    12 комментариев


    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (7)
    1 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Со 2 июня Россия временно приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения надежных механизмов контроля, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничительные меры будут действовать до создания надежного механизма контроля качества продукции. Представители службы опубликовали официальное заявление, передает ТАСС.

    «С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства – члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – пояснили в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 мая Россия ввела временные ограничения на импорт ряда ягод и свежих овощей из Армении. Перед этим Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей фитосанитарным требованиям.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил влияние данных запретов на инфляцию в стране.

    Комментарии (7)
    31 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших при отравлении в пятигорском кафе возросло до 36 человек, в результате вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились десятки посетителей, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

    Следственные органы зафиксировали резкое увеличение количества заболевших после посещения местного заведения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

    «По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет; пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    Там уточнили, что следователями СК России совместно с Роспотребнадзором провели осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214

    Глава ОАК Бадеха сообщил о начале поставок самолетов Ту-214

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенная авиастроительная корпорация начала процесс передачи заказчикам самолетов Ту-214, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель ОАК Вадим Бадеха.

    «По Ту-214 поставки уже идут», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ту-214 – это российский двухдвигательный пассажирский лайнер среднемагистрального класса. Воздушное судно предназначено для выполнения полетов на расстояние до 4,5 тыс. километров.

    В декабре Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования теракта в Старобельске Луганской области.

    «Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.

    Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.

    Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.

    Комментарии (9)
    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    Комментарии (4)
    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 23:08 • Новости дня
    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб, один ранен

    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Электростали, где столкнулись пять грузовиков.

    «Сегодня около 19.10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении», – сообщили в Max-канале Подмосковного МАД.

    Там уточнили, что водитель одной из машин погиб на месте. Состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется.

    Сотрудники Госавтоинспекции провели направленные на установление обстоятельств произошедшего мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    Комментарии (0)
    Главное
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России
    Минтранс решил внедрить единый электронный билет для пригородных поездок
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству
    Раскопки останков мушкетера д'Артаньяна в Нидерландах признали незаконными
    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации