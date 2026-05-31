Взрывы оставили украинский Конотоп без света и воды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабные перебои зафиксированы в городе Конотопе Сумской области, передает ТАСС. Глава местной администрации Артем Семенихин подтвердил информацию о критической ситуации с обеспечением населения.

В результате происшествия «отключено электроснабжение в городе», заявил градоначальник. Он также добавил, что подача питьевой воды жителям в настоящий момент временно прекращена.

На всей территории региона продолжают звучать сирены. Местные власти сообщают, что в области объявлена воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумском районе Украины зафиксировали перебои с электричеством и водой из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В ноябре прошлого года в городе Сумы после серии взрывов полностью прекратилась подача электроэнергии.

В сентябре 2025 года водоснабжение Конотопа останавливалось после серии ударов по городу.