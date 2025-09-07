Guardian: Основатель Blackwater захотел купить украинских производителей БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс рассматривает возможность приобретения на Украине предприятий по производству беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Guardian. Газета сообщает, что Принс намерен встретиться с ведущими представителями этой индустрии. По словам источников, «Эрик собирается купить компании по производству беспилотников... Продадут ли их ему... Для украинцев эти компании сейчас – стратегический актив».

Издание отмечает, что американский бизнесмен проявляет интерес к украинскому рынку БПЛА на фоне высокого спроса на подобную технику во время конфликта. Guardian также упоминает о наличии деловых документов, которые свидетельствуют о заинтересованности Пентагона в партнерстве с американскими производителями беспилотников, уже работающими на Украине. Цель такого сотрудничества – изучение перспектив применения новых технологий в будущих военных конфликтах и оценка нужд армии США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс отметил резкий рост боеспособности российской армии. Он заявил, что шанс Украины вернуть территории крайне низок. Принс подчеркнул, что Россия стала опаснее для Запада.

