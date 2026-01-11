Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.3 комментария
Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X
Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа
Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки X (бывший Twitter, заблокирован в России), опасаясь, что пользователи увидят его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.
Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.
Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.