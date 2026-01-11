Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X

Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.

Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.