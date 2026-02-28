NBC сообщил о применении США ракет Tomahawk против Ирана

NBC: США применяют ракеты Tomahawk и истребители при ударах по Ирану

Tекст: Тимур Шайдуллин

США применяют ракеты Tomahawk и истребители для нанесения ударов по военным целям в Иране, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC. По данным источников телеканала, атаки осуществляются как с воздуха, так и с моря.

В операции задействовано значительное число истребителей, а также осуществляется запуск ракет Tomahawk с кораблей ВМС США. Как уточняет NBC, удары направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана.

Американская сторона подчеркивает, что целью ударов стали именно военные объекты. Официальных комментариев от Пентагона или властей Ирана на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля планируют вести «интенсивные атаки» против Ирана на протяжении нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Тегерану и Чабахару были разрушены жилые дома, а крупнейшие города страны подверглись атаке США и Израиля.

Как отмечают ближневосточные СМИ, американские ВВС задействованы в нанесении крупных ударов по иранской территории, при этом ожидается проведение широкой воздушной операции.