У аэропорта Абу-Даби произошло несколько взрывов

Reuters сообщил о нескольких взрывах рядом с аэропортом Абу-Даби

Tекст: Тимур Шайдуллин

Несколько взрывов прогремели в субботу в районе главного аэропорта Абу-Даби, передает Reuters. Об этом агентству сообщил очевидец, однако никаких дополнительных деталей пока не предоставлено.

В настоящий момент информация о возможных пострадавших, ущербе или причинах инцидента отсутствует. Власти и представители аэропорта пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что в результате ракетного обстрела со стороны Ирана в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек, а несколько ракет были перехвачены системами ПВО. До этого Иран атаковал базы США в Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Также сообщалось, что за последние два часа в Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы. При этом, очевидцы опровергли эвакуацию небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.



