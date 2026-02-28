35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.
Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.
Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.
Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.