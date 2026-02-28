Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.



