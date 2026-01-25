Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Названа дата рассмотрения иска охранника к Киркорову о компенсации за травму
В феврале начнется судебное разбирательство по иску охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда.
Красногорский суд Московской области назначил на 6 февраля 2026 года рассмотрение по существу иска охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда, передает РИА «Новости». Поводом для иска стало происшествие, произошедшее во время концерта Ани Лорак в «Крокус сити холле» в 2023 году.
По версии истца, Киркоров грубо оттолкнул охранника, в результате чего Короткий получил травму. После инцидента охранник обратился в правоохранительные органы и написал заявление. Следователь посещал Киркорова, и, как утверждал адвокат певца Александр Добровинский, конфликт удалось уладить мирным путем.
Тем не менее, материалы суда свидетельствуют о том, что к настоящему моменту стороны не достигли окончательного соглашения. Теперь обстоятельства дела будут подробно рассмотрены на предстоящем судебном заседании в феврале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года в суд поступил иск к Киркорову о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.