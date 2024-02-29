Путин поручил вдвое снизить загрязнение водных объектов России

Tекст: Вера Басилая

«В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились еще 29 городов. В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое», – цитирует ТАСС президента.

«За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России, к этой цели будем двигаться поэтапно с помощью системы мониторинга. В ближайшие 6 лет надо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек в России», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Также президент отметил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем идет под вырубку.

«Я хочу поблагодарить за этот результат волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях, и конечно, представителей бизнеса за поддержку таких проектов», – сказал глава государства.

Президент заявил, что тема сбережения лесных богатств не раз звучала в ходе встреч с гражданами на Дальнем Востоке, в Сибири и в других регионах. Восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров, будет продолжено, подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что ликвидация с высоким экологическим риском в России также будет продолжена, и поручил к 2030 году сортировать все твердые отходы, что подлежат сортировке.

Кроме того, Путин поручил создать Фонд экологических природоохранных проектов, объем грантов составит 1 млрд рублей.