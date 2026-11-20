Tекст: Валерия Городецкая

«У нас прошел один из самых знаменательных международных саммитов за многие годы. Это была первая в истории трехсторонняя встреча лидеров Соединенных Штатов, России и Китая», – цитирует РИА «Новости» заявление Трампа на пресс-конференции.

Американский лидер назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными государствами мира, особенно в технологическом отношении.

Глава Белого дома добавил, что ему удается находить общий язык с российским и китайским лидерами. «Я прекрасно лажу с этими двумя людьми. Мы урегулируем наши разногласия. Нам удавалось их урегулировать», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой на родине из-за теплого общения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В четверг российский лидер заявил об определяющей роли Си Цзиньпина в организации трехсторонних переговоров.