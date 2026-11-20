Лукьянов: Встреча Путина, Си и Трампа знаменует конец старого миропорядка

Политолог Лукьянов: Встреча Путина, Си и Трампа знаменует конец старого миропорядка

Tекст: Олег Исайченко

«Наиболее любопытным и несколько неожиданным на трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая стал довольно решительный призыв Си Цзиньпина к отказу от ядерного оружия», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он напомнил, что подобных заявлений от крупных ядерных держав не звучало уже очень давно – со времен Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. «Видимо, китайская сторона, даже прекрасно понимая, что этого не произойдет, решила таким образом подчеркнуть важность миролюбивой повестки и стать ее глашатаем», – допустил собеседник.

Политолог также назвал показательным демарш в отношении Международного уголовного суда (МУС). «Инициатива исходит от США. У них крайне напряженные отношения с этой структурой. Россия не видит для себя оснований поддерживать МУС и поэтому присоединилась к позиции Вашингтона. Примечательно, что к этому фактически примкнула и КНР: обычно Пекин крайне осторожно выстраивает линию в отношении любых международных организаций и старается сохранять нейтралитет», – детализировал Лукьянов.

Главным итогом саммита аналитик назвал сам факт того, что три наиболее влиятельные державы сочли необходимым продемонстрировать возможность такого формата. «На мой взгляд, пока речь идет не столько о создании нового миропорядка, сколько об окончательном завершении старого», – рассуждает собеседник. «Еще 10–15 лет назад невозможно было представить, что Штаты станут частью подобной конфигурации. Тогда они не считали себя равными или сопоставимыми с кем-либо еще. Сегодня ситуация изменилась: США готовы участвовать в разговоре, даже если он мгновенно не приносит конкретных результатов», – заключил Лукьянов.

В четверг на саммите АТЭС в Шэньчжэне состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Открытая часть встречи длилась 10 минут, после разговор продолжился в закрытом формате и продлился около полутора часов.

«Три наших государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах – задача сохранения и укрепления системы международного права», – сказал российский лидер в начале переговоров.

Он предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность. «У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине», – отметил Путин. Он назвал международный терроризм и транснациональную преступность в числе общих угроз для России, США и Китая.

«Со своей стороны убежден, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Дональд Трамп заметил, что визит в Шэньчжэнь подарил возможность для первого в истории трехстороннего саммита между лидерами России, США и Китая. «Мы действительно пишем историю, встречаясь сегодня… Мы вместе ищем новые возможности, обсуждаем проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И я надеюсь, что мы сможем создать лучшее будущее для всех нас, более безопасное будущее», – заявил глава Белого дома.

Он предложил обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений, урегулирование конфликта на Украине. «Мы могли бы обсуждать, как понижать количество ядерного оружия в мире. Потому что использование такого оружия очень страшно представить», – сказал Трамп. По его словам, на трехсторонней встрече будет обсуждаться Международный уголовный суд (МУС), действующий за пределами своей юрисдикции.

Си Цзиньпин между тем призвал полностью запретить ядерное оружие и уничтожить его. «Ядерное оружие – это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», – цитируют его СМИ.

«Первый в истории трехсторонний саммит в подобном формате носит поистине рубежный характер. Главная тема сегодняшней дискуссии – поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств. Мир – это вечное чаяние человеческого общества», – подчеркнул председатель КНР.

Он напомнил, что 80 лет назад Россия, Китай и США, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо. Си подчеркнул, что человечество живет в «одной глобальной деревне», где крупные державы несут особую ответственность. По его словам, взаимодействие мировых лидеров является безальтернативным выбором.

Китайская сторона работает над укреплением всеобъемлющего партнерства с Россией и выстраиванием конструктивных отношений с США, что способствует формированию архитектуры мирного сосуществования. «На фоне небывалых за столетия тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга. Как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН наши три государства должны подать достойный пример», – подчеркнул Си Цзиньпин.

По итогам трехсторонней встречи принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире. «Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности», – говорится в документе.

В частности, Москва, Пекин и Вашингтон выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности. Также три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.

«Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями», – отмечается в декларации.

Наконец, лидеры России, КНР и США подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Комментируя прошедший трехсторонний саммит, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что лидеры сверхдержав занимают ведущую роль в формировании новой архитектуры безопасности. Он указал, что европейские лидеры сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений.