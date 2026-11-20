Tекст: Ольга Никитина

Что такое самозапрет на оформление сим-карт

Самозапрет на сим-карты – это бытовое название добровольного запрета на заключение новых договоров об оказании услуг мобильной связи на имя гражданина. Механизм действует с 1 сентября 2025 года и используется как дополнительная защита от ситуаций, когда договор связи пытаются оформить на чужие персональные данные.

Пока запрет установлен, оператор перед началом оказания услуг по новому договору обязан проверить его наличие. Если ограничение действует, начать обслуживание нового номера на имя этого человека нельзя.

Важно: самозапрет не блокирует телефон и не отключает уже существующие сим-карты. Он касается именно заключения новых договоров связи.

Что запрещает самозапрет и на что он не действует

При установленном самозапрете нельзя оформить новый договор мобильной связи на имя гражданина и начать оказывать по нему услуги.

При этом запрет не прекращает уже действующие договоры. После его установки:

– существующие сим-карты продолжают работать;

– телефонные номера не меняются;

– тарифы по действующим договорам автоматически не аннулируются;

– уже заключенные договоры связи не расторгаются;

– можно восстановить потерянную сим-карту с прежним номером, если новый договор при этом не заключается.

Поэтому устанавливать запрет можно даже человеку, который активно пользуется несколькими мобильными номерами: действующие сим-карты из-за этого не перестанут работать.

Как установить самозапрет на сим-карты через Госуслуги

Самый удобный способ установить запрет – воспользоваться порталом госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Порядок действий:

Войти в свою учетную запись на «Госуслугах». Открыть профиль. Перейти в раздел «Сим-карты». Найти раздел «Запрет на оформление договоров связи». Выбрать установление запрета и подтвердить действие. После обработки заявления проверить, что статус ограничения изменился.

Не стоит ориентироваться на обещание, что ограничение обязательно появится в системе за строго определенное количество минут. Перед любыми дальнейшими действиями лучше проверить фактический статус запрета в личном кабинете.

Как установить запрет через МФЦ

Если пользоваться «Госуслугами» неудобно, установить запрет можно лично в многофункциональном центре.

Для обращения обычно понадобятся паспорт и СНИЛС либо его номер. Сотрудник МФЦ поможет оформить заявление и передать сведения в государственную систему.

По действующим разъяснениям МФЦ, услуга доступна гражданам с 14 лет. Для несовершеннолетнего, достигшего этого возраста и получившего паспорт, порядок оформления следует уточнить в выбранном МФЦ.

Как проверить, действует ли запрет

Проверить статус ограничения можно в том же разделе Госуслуг, где отображаются сведения о сим-картах.

Путь выглядит так: Госуслуги → Профиль → Сим-карты.

Проверка особенно важна после обращения за снятием запрета. Пока в системе отображается действующее ограничение, оформлять новый номер не следует – оператор обязан учитывать актуальный статус.

Как снять самозапрет на оформление сим-карт

В 2026 году снять самозапрет дистанционно через Госуслуги нельзя. Закон предусматривает отмену ограничения только при личном обращении в МФЦ.

Чтобы снять запрет:

Обратитесь лично в МФЦ. Предъявите паспорт. Сообщите СНИЛС. Подайте заявление о снятии запрета. Дождитесь обновления статуса ограничения. Перед оформлением новой сим-карты убедитесь, что запрет действительно снят.

Такой порядок делает снятие запрета менее удобным для злоумышленника: одного доступа к аккаунту Госуслуг недостаточно, поскольку отменить ограничение без личной явки нельзя.

Можно ли снять самозапрет через Госуслуги

Нет. Госуслуги позволяют установить запрет и проверить его статус, но отмена ограничения в действующем порядке требует личного визита в МФЦ.

Если в интернете встречается инструкция, предлагающая снять самозапрет на сим-карты полностью онлайн, ее стоит перепроверить: это ограничение не следует путать с самозапретом на кредиты, для которого действует другой порядок.

Сколько времени занимает снятие запрета

Универсальный срок в несколько минут обещать нельзя. После подачи заявления необходимо дождаться обновления сведений в государственных системах.

Практически безопаснее ориентироваться не на время подачи заявления, а на статус в Госуслугах. Новый договор связи стоит заключать только после того, как ограничение перестало отображаться как действующее.

Что будет с уже действующими сим-картами

Ничего. Самозапрет не отключает существующие номера и не расторгает ранее заключенные договоры.

Человек продолжит пользоваться звонками, мобильным интернетом, сообщениями и другими услугами на прежних условиях, если сам договор не будет изменен или прекращен по другим основаниям.

Нужно ли снимать запрет, если сим-карта потеряна

Нет, если необходимо восстановить прежний номер.

При потере сим-карты оператор блокирует утраченную карту и может выдать дубликат по действующему договору. Поскольку новый договор связи не заключается, самозапрет снимать для восстановления прежнего номера не требуется.

Сначала стоит как можно быстрее связаться со своим оператором и заблокировать потерянную сим-карту, особенно если к номеру привязаны банк, Госуслуги, электронная почта и другие важные сервисы.

Можно ли заменить сим-карту с прежним номером

Да. Замена физической сим-карты при сохранении номера и действующего договора не равна оформлению нового телефонного номера.

Порядок замены зависит от оператора. Перед визитом в салон связи можно уточнить, какие документы потребуются и доступна ли замена на eSIM для конкретного тарифа и устройства.

Что делать, если нужен новый номер

Если самозапрет установлен, оформить новый договор и новый номер не получится до его отмены.

Последовательность действий такая:

Лично снять запрет в МФЦ. Дождаться обновления статуса. Заключить новый договор связи. При желании снова установить самозапрет через Госуслуги или МФЦ.

Повторно устанавливать запрет можно: он рассчитан именно на использование как постоянного защитного механизма между случаями, когда человеку действительно нужен новый договор связи.

Как проверить сим-карты, оформленные на свое имя

Проверить все зарегистрированные на человека телефонные номера можно через сервис «Сим-карты» на Госуслугах.

Путь: Госуслуги → Профиль → Сим-карты.

В одном месте отображаются номера разных операторов, связанные с гражданином. Это позволяет быстро заметить номер, которым человек не пользуется или который вообще ему неизвестен.

Проверять список полезно даже тем, кто уверен, что имеет только одну сим-карту. Если договор когда-либо был оформлен и не расторгнут, номер может продолжать числиться за человеком.

Какие номера показывает сервис «Сим-карты» на Госуслугах

Сервис позволяет увидеть номера мобильной связи, которые зарегистрированы на гражданина или предоставлены ему в пользование в установленном законом порядке.

В действующем регулировании учитываются не только номера, которые человек оформил сам, но и номера, предоставленные организацией или индивидуальным предпринимателем. Поэтому в списке могут присутствовать корпоративные сим-карты.

Если какой-либо рабочий номер уже фактически не используется, стоит уточнить у работодателя и оператора, завершено ли его предоставление в пользование.

Что делать, если на вас оформлен незнакомый номер

Если в разделе «Сим-карты» появился номер, который человек не оформлял и не использует, игнорировать его не стоит.

Рекомендуемый порядок:

Убедиться, что это не старый личный или корпоративный номер. Использовать доступную в сервисе функцию приостановления обслуживания или отказа от договора, если она предусмотрена для этого номера. Связаться с оператором и сообщить, что номер неизвестен. Уточнить, на каком основании договор связан с вашими данными. Добиться расторжения ненужного или неизвестного договора. После проверки списка установить самозапрет на оформление новых договоров.

Если нужного действия в интерфейсе Госуслуг для конкретного оператора нет, следует обратиться непосредственно к оператору связи.

Как отказаться от ненужной сим-карты

Удалить номер из списка Госуслуг простым нажатием «удалить» нельзя, если договор связи продолжает действовать. Сначала необходимо прекратить сам договор или оформление номера в пользование.

В зависимости от доступного функционала это можно сделать через сервис Госуслуг либо непосредственно у оператора. После обработки расторжения информация в государственном сервисе должна обновиться.

Как расторгнуть договор связи через Госуслуги

В разделе «Сим-карты» для части номеров могут быть доступны действия, связанные с приостановлением обслуживания или отказом от договора.

Конкретный набор кнопок зависит от интеграции оператора с государственным сервисом. Если онлайн-расторжение для нужного номера недоступно, договор придется прекращать через самого оператора.

Сколько сим-карт можно оформить на одного человека в 2026 году

Для гражданина России по общему правилу действует лимит – не более 20 абонентских номеров.

Ограничение считается суммарно. В него входят номера, которые:

– операторы мобильной связи выделили человеку по его собственным договорам;

– предоставили ему в пользование организации или индивидуальные предприниматели.

То есть корпоративные номера в действующем регулировании также имеют значение при определении общего количества номеров, которыми пользуется гражданин.

Учитываются ли корпоративные номера

Да. В действующей редакции закона лимит формулируется как совокупное количество номеров, выделенных оператором самому гражданину и предоставленных ему в пользование юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Поэтому сотруднику, у которого есть несколько служебных сим-карт, полезно учитывать их при проверке общего количества номеров.

Что будет, если сим-карт больше 20

Операторы обязаны проверять соблюдение установленного законом лимита до начала оказания услуг связи.

Если требования по количеству номеров нарушены, оператор не должен начинать оказание услуг в отношении нового номера. Поэтому перед оформлением очередной сим-карты имеет смысл проверить свой список на Госуслугах и отказаться от старых договоров, которыми человек больше не пользуется.

Защищает ли самозапрет на сим-карты от мошенников

Самозапрет снижает риск того, что злоумышленник сможет оформить новый договор мобильной связи на чужие данные и использовать такой номер в мошеннических схемах.

Это особенно полезно после утечек персональных данных или в ситуации, когда человек вообще не планирует оформлять новые номера.

Но самозапрет не является универсальной защитой от телефонного мошенничества.

От чего самозапрет не защищает

Установленный запрет не предотвращает:

– мошеннические звонки на уже действующий номер;

– фишинговые сообщения и ссылки;

– социальную инженерию и попытки выманить коды подтверждения;

– кражу телефона;

– доступ к уже работающей сим-карте, если злоумышленник завладел устройством или данными;

– взлом других интернет-сервисов.

Поэтому самозапрет лучше использовать вместе с другими мерами безопасности: не сообщать коды из СМС, ставить блокировку экрана, использовать разные пароли и оперативно блокировать потерянную сим-карту.

Кратко: как установить запрет и проверить свои номера

В 2026 году самозапрет на оформление новых сим-карт можно установить через Госуслуги или МФЦ. На действующие номера он не влияет.

Проверить сим-карты на свое имя можно в разделе Госуслуг «Профиль → Сим-карты». Если там обнаружился незнакомый номер, нужно связаться с оператором или использовать доступные функции сервиса для приостановления и расторжения договора.

Снять самозапрет можно только лично в МФЦ. После снятия необходимо дождаться обновления статуса и лишь затем оформлять новый номер.

Для гражданина России действует общий лимит – до 20 абонентских номеров с учетом личных и предоставленных организацией или индивидуальным предпринимателем.

Частые вопросы

Что такое самозапрет на сим-карты?

Это добровольный запрет на заключение новых договоров мобильной связи на имя гражданина. Действующие сим-карты он не отключает.

Как поставить самозапрет через Госуслуги?

Нужно войти в профиль, открыть раздел «Сим-карты», выбрать запрет на оформление договоров связи и установить его.

Где находится раздел «Сим-карты»?

В профиле пользователя на Госуслугах.

Можно ли установить запрет через МФЦ?

Да. Закон позволяет установить его как через Госуслуги, так и при личном обращении в МФЦ.

С какого возраста доступен самозапрет?

По действующим разъяснениям МФЦ сервис доступен с 14 лет. Для несовершеннолетнего порядок лучше уточнить в выбранном центре.

Как узнать, установлен ли запрет?

Статус можно проверить в разделе «Сим-карты» на Госуслугах.

Как снять самозапрет?

В 2026 году для этого необходимо лично обратиться в МФЦ.

Можно ли снять запрет через Госуслуги?

Нет. Дистанционное снятие самозапрета на договоры мобильной связи в действующем порядке не предусмотрено.

Что будет с действующими сим-картами?

Они продолжат работать. Запрет касается только новых договоров.

Нужно ли снимать запрет при потере сим-карты?

Нет, если восстанавливается прежний номер по уже действующему договору.

Как оформить новый номер при установленном запрете?

Сначала нужно снять ограничение в МФЦ, дождаться обновления статуса, затем заключить договор. После этого запрет можно установить снова.

Как проверить все номера на свое имя?

Откройте на Госуслугах раздел «Профиль → Сим-карты».

Что делать, если обнаружилась чужая сим-карта?

Уточните, не является ли номер старым или корпоративным, затем приостановите обслуживание через доступный сервис и обратитесь к оператору для расторжения неизвестного договора.

Как удалить ненужный номер из Госуслуг?

Сначала нужно прекратить договор связи или право пользования номером. После обновления данных он перестанет отображаться как действующий.

Сколько сим-карт может быть оформлено на человека?

Для гражданина России по общему правилу – не более 20 абонентских номеров суммарно.

Учитываются ли корпоративные номера?

Да. Закон учитывает и номера, предоставленные гражданину организацией или индивидуальным предпринимателем.

Можно ли установить самозапрет повторно?

Да. После оформления нужного номера запрет можно установить снова.