Эксперт: Ответ Украине за Крымский мост продолжится

Военный аналитик Рожин: Ответ Украине за Крымский мост продолжится

Tекст: Олег Исайченко

«С вечера четверга и в течение ночи было зафиксировано большое количество прилетов по Украине. Среди целей – в частности, транспортная инфраструктура», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Так, по его словам, поражено несколько мостов в Киеве: Дарницкий и Южный, а также Подольско-Воскресенский мостовой переход. Кроме того, были сообщения о перекрытии мостов в Днепропетровске.

Еще одной целью массированной атаки стали объекты энергетической инфраструктуры, добавил собеседник. По его данным, под удар попали ТЭЦ и ряд подстанций на Центральной и Западной Украине. «Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и киевской ТЭЦ-5. В Кривом Роге, по всей видимости, серьезные повреждения получила подстанция: город рано утром оказался полностью обесточен. Отключения электроэнергии произошли и во Львовской области», – детализировал аналитик.

Ударные средства не использовали одни и те же маршруты – это затрудняет для противника меры противодействия. «Например, для ударов по объектам во Львовской области они заходили через центральные и северо-западные районы Украины. Что касается Кривого Рога, то удары по нему наносились в том числе крылатыми ракетами с разных направлений, а по Киеву ракеты шли с северо-востока», – сказал Рожин.

Он обратил внимание на то, что атака произошла после предупреждения Владимира Путина о более болезненном ответе на удар ВСУ по Крымскому мосту. «Ответ российских войск продолжается. Насколько болезненными окажутся для противника последствия, насколько серьезно была выведена из строя энергосистема и насколько сильно были повреждены мосты, – предстоит изучить», – заключил Рожин.

В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает Минобороны. Операция была проведена высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. Целью стали объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как уточнили в военном ведомстве, в результате удара в Киеве и области поражено производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (государственный завод порошковой металлургии) в Броварах. По данным Минобороны, там осуществлялось производство компонентов твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

Также в украинской столице под удар попало сборочное предприятие ООО «Файер Поинт» в населенном пункте Петровское, осуществляющее сборку, подготовку к боевому применению и доставку к местам пуска крылатых ракет FP-7 «Фламинго», а также предприятие по сборке БПЛА.

Кроме того, целью атаки стали автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий в Донбассе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Подольско-Воскресенского мостового перехода, Дарницкого и Южного мостов через Днепр, а также объекта критической инфраструктуры. Он призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город на личном транспорте.

Как сообщили в российском министерстве, в Днепропетровской области поражена электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в Тернах, а в Черниговской области – электроподстанция ПС-110 в населенном пункте Мена. Они осуществляли распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.

В Ивано-Франковской области, согласно сводке Минобороны, удар нанесен по тепловой электростанции «Бурштынская». Во Львовской области атакована электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская» в населенном пункте Ходоров, а также ремонтное предприятие авиационной промышленности «Львовский авиационный завод (ЛДАРЗ)» в городе Львове, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9 и крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

В Николаевской области поражен склад в населенном пункте Березнеговатое, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории России, а в Одесской области – автожелезнодорожный мост в Затоке, используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме того, на переходе морем удар нанесен по сухогрузу, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения, трем железнодорожным локомотивам в районе ж/д станции «Днепропетровск» и одному локомотиву в районе ж/д станции «Коростень» Житомирской области, используемым для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ.

Напомним, накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС предупредил об ответе на удары по Крымскому мосту. «Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – подчеркнул глава государства.

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