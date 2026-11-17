ВС России нанесли удары по мостам в Киеве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удар был нанесен по производственным и логистическим мощностям Украины, указало ведомство в Max.

В Киеве поражены предприятия по сборке беспилотников, включая Ан-196 «Лютый», а также мосты «Южный» и «Северный», по которым перевозили военные грузы.

В Запорожье повреждены заводы «Мотор-Сич», «Ивченко-Прогресс» и завод им. Омельченко, выпускающие ракеты FP-9, «Фламинго» и двигатели. В Черкасской области поражено предприятие «Оризон-Навигация», где собирают ракеты FP-9 и комплектующие для «Нептуна-МД».

В Днепропетровской области удары пришлись на завод «Южмаш» в Днепре и завод «Софрахим» в Павлограде, где производят ракеты и твердое топливо. Там же повреждена электроподстанция ПС-330.

Кроме того, в Харькове поражена ТЭЦ-5, обеспечивающая энергией ВПК. В Одесской области повреждена портовая инфраструктура в Измаиле, а в море под Черноморском – сухогруз с военными грузами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.

В пятницу беспилотники поразили сухогруз с вооружением для украинской армии в Черном море.

В четверг массированный удар пришелся по объектам оборонного и энергетического комплексов в Киеве и области.