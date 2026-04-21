  • Новость часаСкачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    8 комментариев
    21 апреля 2026, 12:15 • Новости дня

    Мужчина под Днепропетровском бросил гранату в полицейских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине бросил в полицейских гранату, ранены пятеро сотрудников, сообщает региональная полиция.

    Мужчина бросил гранату в полицейских в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, в результате чего были ранены пятеро сотрудников, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел утром 21 апреля в селе Николаевка после того, как в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя, который, по словам очевидцев, был сильно пьян и рассказывал, что у него есть две гранаты.

    На место прибыли сотрудники полиции и начали переговоры с мужчиной. По информации ведомства, нарушитель бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета, один из которых не сработал, а второй взорвался. В результате пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

    Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и решает вопрос о правовой квалификации действий подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черновицкой области неизвестный бросил гранату в служебный автомобиль полиции.

    В Черкассах местный житель кинул взрывное устройство в сторону сотрудников военкомата.

    В Одессе мужчина взорвал три гранаты внутри жилого дома.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    Комментарии (39)
    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    @ @kormanyzat

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    Комментарии (17)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    Комментарии (17)
    21 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».

    Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.

    При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.

    До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (8)
    21 апреля 2026, 01:19 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России в ходе заседания Совета Безопасности.

    По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

    По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в нежелании искать пути к миру. Российский дипломат упрекнул европейских политиков в создании ложного образа миролюбивого Владимира Зеленского.

    Комментарии (14)
    20 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    В Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами, образовавшееся в результате ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.

    Масштабное пятно нефтепродуктов появилось у кубанского побережья в ночь на 16 апреля, указали в оперштабе Кубани, передает ТАСС.

    Инцидент произошел после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Туапсинский район.

    Площадь пятна, по оценке специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Удар беспилотников повредил остекление в нескольких многоквартирных домах.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    Таганрог и районы Ростовской области подверглись массированной атаке дронов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью в Ростовской области отразили масштабный налет украинских беспилотников, сбито свыше 40 дронов над Таганрогом и 11-ю районами региона, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах», – сообщил Слюсарь в Max.

    Он уточнил, что ударам подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, сельский Октябрьский, Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы.

    В результате падения обломков беспилотников в поселке Реконструктор Аксайского района пострадало остекление двух жилых домов, а также частично разрушена кровля. Кроме того, в районе поселка Персиановский была нарушена работа контактной сети железной дороги, из-за чего временно останавливалось движение семи поездов. В настоящее время электропитание восстановлено, поезда курсируют в штатном режиме.

    Ранее в Таганроге после ночной воздушной атаки ВСУ на складских помещениях вспыхнул пожар, пострадали трое жителей.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят увеличения объемов европейской военной помощи Киеву до 1% от ВВП стран Европы, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

    «Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», – приводит слова Мельника РИА «Новости».

    Об этом дипломат заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник ранее потребовал от Германии ежегодно перечислять 0,5% ВВП на поддержку украинской армии. Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а затем стал постпредом Украины в ООН.

    Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

    Комментарии (6)
    21 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России наступают в зоне проведения специальной военной операции, освобождены ряд населенных пунктов, полностью взята под контроль территория ЛНР, сообщил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Бойково и Луговское в ходе активных наступательных действий, говорится в тезисах Герасимова, приведенных в каналe Max Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляй-Поля, ведя бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

    «В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», – указал Герасимов.

    Всего с начала года под контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров, а также полностью завершено освобождение ЛНР.

    Группировка «Центр» освободила Гришино и Павловку. В Днепропетровской области создается полоса безопасности, где более 75% Новопавловки уже находится под контролем российских сил. Группировка «Днепр» освободила Веселянку и ведет уличные бои в Орехове и Запорожце.

    Герасимов добавил, что самые активные боевые действия проводятся на Краснолиманском направлении. Штурмовики освобождают Красный Лиман, под контроль взято около 70% территории города.

    Группировка «Южная» продвигается в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, освободив Диброву. Идут бои в Константиновке, Кривой Луке и пригородах. Группировки «Север» и «Запад» также развивают наступление, освободив ряд населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также ликвидировав окруженного противника южнее Купянска-Узлового.

    Ранее ВС России освободили Зыбино в Харьковской области. Также были взяты под контроль Волчанские Хутора в том же регионе.

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Агентство Bloomberg назвало дату возобновления Киевом прокачки нефти по «Дружбе»

    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассчитывает возобновить прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, «Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник». Возобновление транзита необходимо украинским властям для получения европейского кредита в 90 млрд евро. По информации источников агентства, технические испытания запланированы на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о контактах с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза на этой неделе. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о потере ВСУ почти 2 млн человек за время СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за все время СВО около 2 млн военнослужащих, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    Алаудинов заявил, что потери вооруженных сил Украины за все время спецоперации на Украине приблизились к двум миллионам человек, передает ТАСС.

    «Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн – это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 миллионам, или уже за 2 миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», – заявил Алаудинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года суммарный урон противника превысил отметку в 1,08 млн человек.

    В сентябре Апты Алаудинов оценил безвозвратные потери украинской армии в 1,7 млн солдат.


    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»

    @ CBC TV Azerbaijan/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    «Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.

    После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.

    Экономист Иван Лизан отметил, что новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине растет число нападений на сотрудников военкоматов: в прошлом году зафиксировано 341 происшествие, некоторые с применением ножей и смертельными исходами, отмечает Bloomberg.

    Агрессия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования достигла беспрецедентных масштабов, сообщает Bloomberg.

    По данным местной полиции, в прошлом году зафиксировано 341 подобное происшествие, а с начала текущего года произошло уже более 100 конфликтов. Недавно в Луцке группа подростков отбила у патруля задержанного мужчину.

    «Появление агрессивной позиции у части общества, которая может привести к конфликтам, является серьезной проблемой», – заявил глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. Эксперт также добавил, что государству необходимо жестко реагировать на подобные настроения.

    Власти разыскивают около 2 млн уклонистов за нарушение правил воинского учета. Ситуация накаляется: в начале апреля во Львове служащий таможни нанес смертельное ножевое ранение военкому во время проверки документов. Минобороны Украины признало необходимость скорейшего реформирования системы мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Киеве силой вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Жители Каменца-Подольского отбили молодого человека у представителей территориального центра комплектования.

    Западные СМИ зафиксировали рост случаев применения насилия против украинских военных комиссаров.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Создание украинских морских беспилотников стало возможным благодаря передаче технологий от трех европейских государств с богатым военно-морским опытом, Украина создала их не сама, признал Владимир Зеленский.

    Украина смогла создать свой флот морских беспилотников благодаря поддержке европейских партнеров, передает Telegram-канал «Страна».

    В ходе телемарафона украинский лидер признал, что успех в разработке этих аппаратов обусловлен не только усилиями отечественной оборонной промышленности. «Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, – это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров», – сообщил глава государства.

    Политик уточнил, что ключевую роль в передаче технологий сыграли Британия, Норвегия и Нидерланды. Эти страны обладают исторически большим опытом в развитии военно-морского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Лиссабон заключили соглашение о партнерстве в области совместного производства морских беспилотников.

    Французские компании решили начать изготовление дронов на украинской территории.

    Западные союзники изменили структуру военной помощи ради поставок аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации