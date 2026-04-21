Мужчина под Днепропетровском бросил гранату в полицейских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина бросил гранату в полицейских в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, в результате чего были ранены пятеро сотрудников, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром 21 апреля в селе Николаевка после того, как в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя, который, по словам очевидцев, был сильно пьян и рассказывал, что у него есть две гранаты.

На место прибыли сотрудники полиции и начали переговоры с мужчиной. По информации ведомства, нарушитель бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета, один из которых не сработал, а второй взорвался. В результате пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и решает вопрос о правовой квалификации действий подозреваемого.

