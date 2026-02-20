Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.0 комментариев
Мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль на Украине
В Черновицкой области Украины двое сотрудников полиции получили ранения после того, как в их служебный автомобиль неизвестный бросил гранату, сообщают украинские СМИ.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине регулярно происходят подобные инциденты, связанные с неконтролируемым оборотом оружия. Ситуация усугубилась после начала раздачи оружия всем желающим в феврале 2022 года.
В Коломые Ивано-Франковской области взорвали военкомат. Дезертир ВСУ в Киеве подорвал гранату в жилом доме. В городе Черновцы во время уличной ссоры местный житель подорвал гранату. В Черкассах украинец бросил гранату в сотрудников территориального центра комплектования.