    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дворец в Подмосковье
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 14:38 • Новости дня

    За два месяца в ЕС прибыли 153 тыс. беженцев с Украины

    В сентябре и октябре в Евросоюз прибыли 153 тыс. просителей убежища с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число новых просителей убежища с Украины достигло максимальных показателей с начала года после изменения правил выезда для мужчин, за два месяца в Европу прибыли 153 тыс. человек, отмечает Евростат.

    В сентябре и октябре 2025 года страны Евросоюза приняли 153 тыс. новых просителей убежища с Украины, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Это самый высокий показатель с начала года.

    Как отмечает Евростат, только в октябре государства ЕС вынесли 74 175 новых решений о временной защите, а в сентябре этот показатель достиг рекордных 79 525 решений. Рост числа обращений связывается с постановлением украинских властей в конце августа, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно покидать страну.

    Согласно информации Евростата, сейчас временную защиту в Евросоюзе получили 4,3 млн украинцев. Больше всего граждан Украины с таким статусом находится в Германии – 1,23 млн человек, в Польше – 965 тысяч, в Чехии – 393 тысячи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только в Швеции с начала 2024 года число молодых мигрантов с Украины увеличилось более чем на 76%.

    Между тем Нидерланды рассматривают вопрос о закрытии муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.

    А кроме того, сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в Варшаве в криминальный центр.

    9 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 60–90 дней

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.

    «Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.

    «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.

    «Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.

    Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.

    Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    10 декабря 2025, 00:59 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    9 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Белоруссия установила оператора залетевшего из Литвы БПЛА

    В Белоруссии выявили оператора дрона, залетевшего из Литвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник из Литвы, и ведут его розыск после падения аппарата.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил телеканалу «Первый информационный», что оператор дрона, залетевшего из Литвы и упавшего на белорусской территории, был установлен по камерам, передает ТАСС. Ведется его поиск.

    «Президент поставил задачу провести детальное расследование этого инцидента. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну как это можно называть, как не провокацией?» – заявил Вольфович.

    Он также добавил, что маршрут дрона был заложен с намерением вызвать политическую напряженность, так как беспилотник пересек воздушные пространства нескольких стран, а на борту находились агитационные материалы. По мнению Вольфовича, действия организаторов могли стать поводом для политического скандала между Белоруссией и Польшей, но Минск не заинтересован в обострении отношений с соседями.

    Вольфович отметил, что белорусские спецслужбы продолжают расследование. Литовское руководство было уведомлено через дипломатические каналы, однако ответа не последовало. По словам госсекретаря, расследование невозможно завершить без содействия литовских властей и конструктивного взаимодействия спецслужб двух стран. Он предположил, что отсутствие ответа связано с тем, что ситуация выгодна Литве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительных средств от Евросоюза.

    А пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт осудила действия Литвы после инцидента с беспилотником на границе и сравнила это со «стрельбой между ног».

    Начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас еще сложнее, чем в июне 1941 года.

    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    10 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    9 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

    Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

    Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

    Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

    Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

    Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    Политолог Рар: Европейская бюрократия будет яростно сопротивляться любой реформе власти

    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    10 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

    Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

    Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

    Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

    Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

    Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    9 декабря 2025, 15:09 • Новости дня
    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» Кононенко погиб в зоне СВО

    Украинский актер из «Слуги народа» погиб в зоне СВО
    @ Кино-Театр.Ру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило Государственное агентство по вопросам кино Украины.

    Кононенко также снимался в эпизодических ролях в нескольких других небольших украинских сериалах, передает ТАСС.

    Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95» при поддержке бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). В этом проекте Владимир Зеленский исполнил роль школьного учителя истории, ставшего по сюжету президентом Украины. Считается, что популярность сериала сыграла значительную роль в победе Зеленского на президентских выборах 2019 года.

    По сюжету герой Зеленского, Василий Голобородько, обещает бороться с коррупцией и кумовством, а на пост главы государства его выдвигают ученики. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сериал намеренно использовался в рамках избирательной кампании Зеленского, так как он продавал людям надежду.

    В феврале украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте в возрасте 28 лет.

    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76
    В Конгрессе США предложили выйти из НАТО
    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

