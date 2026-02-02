Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Кремль раскрыл детали визита Дмитриева в Майами
Песков: Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев курирует вопросы экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляет рабочую группу по этим вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Дмитриев курирует рабочую группу по экономическому взаимодействию и отвечает за контакты с зарубежными странами, в том числе с США, по вопросам экономических связей, передает ТАСС.
Таким образом Песков ответил на просьбу раскрыть детали визита Дмитриева в Майами.
Песков дал позитивную оценку переговорам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, состоявшимся в Майами.
Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.
До этого Дмитриев заявил, что встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе.
Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.