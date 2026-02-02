Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Песков заявил о позитивной оценке переговоров Дмитриева в Майами
Встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американскими представителями в Майами прошла в позитивном ключе, однако подробности раскрыты не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что обе стороны дали концептуальные, но положительные оценки результатам встречи, передает РИА «Новости».
«Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они в целом концептуальные с двух сторон – и от Дмитриева, и от (спецпредставителя президента США Стива) Уиткоффа. Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры», – уточнил Песков, отвечая на вопросы журналистов о результатах визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.
Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе. Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.