Власти Швеции задержали судно из-за разлива нефти

Tекст: Ольга Иванова

Береговая охрана Швеции задержала судно Flora 1 по подозрению в причастности к экологическому преступлению, передает РИА «Новости». Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что задержание произошло рано утром к югу от города Иставд. По его словам, судно, предположительно шедшее под ложным флагом, было остановлено в связи с разливом нефти к востоку от Готланда, в шведской экономической зоне.

Болин заявил: «Сегодня рано утром береговая охрана поднялась на борт судна Flora 1, предположительно шедшего под ложным флагом, к югу от Истада. Судно задержано по подозрению в экологическом преступлении в связи с разливом нефти к востоку от Готланда, в шведской экономической зоне».

Согласно информации портала MarineTraffic, судно Flora 1 официально следует под флагом Сьерра-Леоне.

