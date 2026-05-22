Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов властям Армении
Россельхознадзор направил официальное письмо об ограничении поставок цветов из Армении руководителю профильного ведомства республики Тиграну Петросяну, сообщило российское ведомство.
«Относительно опубликованной сегодня в СМИ информации о том, что в Армении не получали от Россельхознадзора сообщения об ограничении ввоза цветов, сообщаем, что данное письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна», – говорится в сообщении службы.
В российском ведомстве пояснили, что взаимодействуют непосредственно с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Инспекционный орган официально имеет статус структуры при армянском правительстве и включен в список подведомственных ему учреждений, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское ведомство анонсировало введение временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении с 22 мая.
Эксперты назвали данное решение дипломатическим сигналом армянскому руководству.
Делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных пищевых предприятий.