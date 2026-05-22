Финляндия у границ России начала сухопутные учения «Карельский меч»
Масштабные маневры «Карельский меч» (Karelian Sword) с участием 10 тыс. солдат из Финляндии, США и Британии развернулись вблизи российской территории.
Сухопутные войска Финляндии совместно с союзниками приступили к проведению тренировок в областях Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво, передает РИА «Новости».
В мероприятиях задействованы военнослужащие из США и Британии.
По данным командования финских вооруженных сил, в маневрах принимают участие около 10 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц боевой техники. В рамках тренировок также запланированы полеты авиации сил обороны страны и государств-союзников.
Военные учения в приграничных регионах продлятся до 29 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военно-морские силы Финляндии запланировали масштабные маневры в акватории Финского залива. В начале месяца на полигоне Вуосанка стартовали финские артиллерийские учения Northern Strike 26.