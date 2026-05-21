Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Суд арестовал обвиняемых в покушении на убийство трех человек в московском вузе
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу трех мужчин, обвиняемых в нападении на людей в здании университета физической культуры 22 года назад.
Двое фигурантов уголовного дела о покушении на убийство трех человек в 2004 году заключены под стражу, передает ТАСС. Нападение произошло в здании Российского государственного университета физической культуры на Сиреневом бульваре.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2026 года в отношении Богданова Михаила, Мороза Владимира и Гребенюка Дмитрия, обвиняемых в покушении на убийство трех лиц, совершенном общеопасным способом организованной группой, по найму», – заявили в пресс-службе Мосгорсуда.
Следствие полагает, что в октябре 2004 года злоумышленники бросили две гранаты и открыли стрельбу по потерпевшим. Жертвам удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Следователи передали в суд дела участников банды «Ифы-Козлова» об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. В Москве правоохранители задержали семерых участников действовавшей в начале двухтысячных годов преступной группы.
Басманный суд Москвы арестовал отставного полковника МВД за организацию взрыва в 2004 году ради убийства трех человек.