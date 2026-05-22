Тайвань заявил о активности армии Китая у берегов острова
В последние сутки вблизи Тайваня зафиксировали шесть воздушных судов и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая, сообщили тайваньские вооруженные силы.
Вооруженные силы Тайваня заявили об обнаружении авиации и флота КНР у своих берегов, передает РИА «Новости».
Ведомство раскрыло детали произошедшего.
«С 6.00 четверга по 6.00 пятницы шесть воздушных судов и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня», – говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что все шесть летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. После этого они вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 10 воздушных судов и 11 кораблей Китая. В начале апреля оборонное ведомство Тайваня обнаружило вблизи своих берегов 25 китайских самолетов и девять кораблей.