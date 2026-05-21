Кремль анонсировал вручение Путиным звезд Героев бойцам спецоперации

Песков: Путин в четверг вручит звезды Героев бойцам спецоперации
Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезды Героев бойцам спецоперации. сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград. Будут вручены звезды Героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению», – заявил Песков, передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля также добавил, что ордена и медали из рук руководителя страны получат и многие другие сограждане, достойно проявившие себя в служении Отечеству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая подполковник из Ингушетии Хасан Тумгоев посмертно получил звание Героя России.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» отличившимся на фронте военнослужащим.