«Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области
В Черниговской области Украины ударными БПЛА «Герань-2» группировки российских войск «Север» уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников вооруженных сил Украины.
На Сумском направлении ожесточенные столкновения продолжаются на всех участках фронта. «Северяне» продвигаются в лесополосах. Вооруженные силы Украины используют резервы для удержания позиций, но за сутки штурмовые группы «Северян» добились продвижения на шести участках в Сумском районе и на двух – в районе Грабовского, всего до 600 м.
Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районах Искрисковщины и Павловки на Теткинском и Глушковском участках фронта.
На Харьковском направлении продолжается давление на ВСУ на Волчанском и Хатненском участках. ВСУ попытались использовать западную авиацию и ракеты для атаки на позиции российских войск и мирных жителей Белгородской области.
В районе Старицы российские бойцы сумели занять участок леса, а экипажи ВКС России нанесли авиаудары по ВСУ. Юго-западнее Лимана захвачены два опорных пункта ВСУ и участок леса, продвижение составило до 500 м.
В Волчанских Хуторах российские бойцы продвинулись на 200 м, уничтожили две украинские штурмовые группы на БТР. В районе Меловое-Хатнее зачищены лесные участки и достигнуто продвижение на 300 м. Авиаудары российских ВКС и БПЛА уничтожили позиции ВСУ в районе Чугуновки и Великого Бурлука. На Липцовском участке ситуация остается без изменений.
«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
