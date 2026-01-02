Tекст: Антон Антонов

Российские штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вглубь Сумской области Украины. Авиация и артиллерия активно поддерживают наступающие части «Северян». ВСУ перебрасывают стратегические резервы для сдерживания российских атак в Краснопольском районе и усиливают оборону, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Сумском районе российские силы достигли продвижения на четырех участках, в Краснопольском – на двух, общая глубина продвижения достигла 500 м. Вблизи Грабовского ВСУ предприняли попытку контратаки двумя штурмовыми группами, однако комплексным огневым поражением атака была отражена, обе группы ВСУ уничтожены.

На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не отмечено, артиллерия «Северян» вела огонь по позициям ВСУ в Рыжевке и Павловке.

На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в лесном массиве юго-западнее Лимана, «Северяне» продвигаются в Волчанских Хуторах и у Хатненского участка. Авиация ВКС России и системы «Солнцепек» наносили точечные удары по выявленным позициям ВСУ. Российские войска заняли опорный пункт ВСУ в лесу под Лиманом, продвинувшись еще на 250 м, попытка контратаки ВСУ тремя штурмовыми группами была отбита, группы уничтожены.

В Волчанских Хуторах «Северяне» закрепились на участке возле реки Волчья, продвинувшись на 100 м, а в районе Меловое-Хатнее – на трех участках на 250 м. Авиация и беспилотники поразили позиции ВСУ у Великого Бурлука. На Липцовском участке фронта изменений нет, однако FPV-дроны и артиллерия «Севера» били по маршрутам снабжения ВСУ у Липцов.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.