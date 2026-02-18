Российские ученые получили патент в США на умный сканер паспортов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработка российских ученых из компании Smart Engines была запатентована в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости». Новый сканер работает на базе искусственного интеллекта и способен автоматически определять тип паспортно-визового документа, а также выбирать оптимальный алгоритм для многоуровневой проверки по 600 признакам. Устройство поддерживает работу с документами из 235 государств и юрисдикций, включая Россию, страны СНГ и БРИКС.

Генеральный директор компании, Владимир Арлазаров, отметил: «Сканер выполняет распознавание данных визуальной и машиночитаемой зон документа, метки RFID, а также проверяет согласованность извлеченной информации». Кроме того, устройство анализирует документы в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, выявляет флуоресцентные волокна и другие защитные элементы.

Ранее существовавшие решения сталкивались с ограничениями и требовали активного вмешательства человека, а новая модель «Шерлок 2о» полностью автономна. Все этапы – от анализа изображения до принятия решения – выполняются локально, без необходимости внешнего интерфейса.

Сканер совместим с различными платформами и предназначен для использования в государственных структурах, банковской сфере, аэропортах и коммерческих организациях.

