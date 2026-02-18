Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Российские ученые получили патент в США на умный сканер паспортов
Российские ученые запатентовали в США сканер с искусственным интеллектом, который автоматически проверяет на подлинность паспортно-визовые документы 235 государств и юрисдикций мира, включая Россию, страны СНГ и БРИКС: он определяет тип документа и сам выбирает алгоритм для многоуровневой проверки по 600 признакам, рассказали в компании-разработчике Smart Engines.
Разработка российских ученых из компании Smart Engines была запатентована в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости». Новый сканер работает на базе искусственного интеллекта и способен автоматически определять тип паспортно-визового документа, а также выбирать оптимальный алгоритм для многоуровневой проверки по 600 признакам. Устройство поддерживает работу с документами из 235 государств и юрисдикций, включая Россию, страны СНГ и БРИКС.
Генеральный директор компании, Владимир Арлазаров, отметил: «Сканер выполняет распознавание данных визуальной и машиночитаемой зон документа, метки RFID, а также проверяет согласованность извлеченной информации». Кроме того, устройство анализирует документы в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, выявляет флуоресцентные волокна и другие защитные элементы.
Ранее существовавшие решения сталкивались с ограничениями и требовали активного вмешательства человека, а новая модель «Шерлок 2о» полностью автономна. Все этапы – от анализа изображения до принятия решения – выполняются локально, без необходимости внешнего интерфейса.
Сканер совместим с различными платформами и предназначен для использования в государственных структурах, банковской сфере, аэропортах и коммерческих организациях.
