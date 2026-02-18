Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, на втором месте с показателем 13,3% идут граждане Индии.

«Славяне в Грузии в основном заняты в сфере IT, граждане Индии – в строительстве, инфраструктурных проектах», – сказал он.

Что касается 2 849 трудовых мигрантов из Украины, помимо IT, они заняты также в сфере обслуживания, отметил Ираклий Кобахидзе.

В настоящее время вид на жительство в Грузии имеют 107 307 граждан 164 стран, сообщил премьер-министр, отметив, что сейчас иностранцев в Грузии всего около 257 тысяч.

Из этих 107 307 граждан, имеющих вид на жительство, 32 129 – граждане России.

По его словам, в Грузии сейчас около 20 тыс. нелегалов.