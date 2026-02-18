Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России
В Грузии официально зарегистрировано 51 448 трудовых иммигранта, примерно 25 процентов из этой численности – граждане России, заявил в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте по проблеме миграции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, на втором месте с показателем 13,3% идут граждане Индии.
«Славяне в Грузии в основном заняты в сфере IT, граждане Индии – в строительстве, инфраструктурных проектах», – сказал он.
Что касается 2 849 трудовых мигрантов из Украины, помимо IT, они заняты также в сфере обслуживания, отметил Ираклий Кобахидзе.
В настоящее время вид на жительство в Грузии имеют 107 307 граждан 164 стран, сообщил премьер-министр, отметив, что сейчас иностранцев в Грузии всего около 257 тысяч.
Из этих 107 307 граждан, имеющих вид на жительство, 32 129 – граждане России.
По его словам, в Грузии сейчас около 20 тыс. нелегалов.