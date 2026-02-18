Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что техника, поставленная для ВСУ на средства Японии, будет считаться законной целью для подразделений ВС России, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула: «Техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной мишенью, целью для подразделений ВС России».

Также Захарова отметила, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще сильнее осложнит отношения между Москвой и Токио. По ее словам, российско-японские отношения уже находятся в состоянии глубокой стагнации, а возможное участие Японии в поддержке Киева лишь усугубит ситуацию.

Она добавила, что Россия получила сообщения о намерении официального Токио присоединиться к натовскому механизму закупки военного оборудования для нынешнего киевского режима. По мнению Захаровой, такие шаги приведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии объявили о намерении внести поправки в «пацифистскую» Конституцию страны. Япония опровергла обвинения Пекина в возвращении к милитаризму. Японское руководство объяснило наращивание оборонных возможностей ухудшением ситуации в сфере безопасности.