В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Источник сообщил о скором старте переговоров по Украине в Женеве
ТАСС сообщил о скором старте переговоров по Украине в Женеве
В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине, сообщил источник.
Начало переговоров по ситуации на Украине в Женеве ожидается в течение следующего часа, передает ТАСС. По данным источника агентства, основная часть российской делегации должна прибыть в ближайшее время в отель InterContinental, где пройдет трехсторонняя встреча.
Собеседник агентства заявил: «Ожидаем в течение часа, основная часть российской команды ожидается».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла в отель Intercontinental в Женеве для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Украинская делегация также прибыла на место переговоров, где запланирована встреча с представителями России и США.
Переговоры по Украине в Женеве будут вестись минимум по пяти основным направлениям.