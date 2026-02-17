Источник сообщил о скором старте переговоров по Украине в Женеве

ТАСС сообщил о скором старте переговоров по Украине в Женеве

Tекст: Елизавета Шишкова

Начало переговоров по ситуации на Украине в Женеве ожидается в течение следующего часа, передает ТАСС. По данным источника агентства, основная часть российской делегации должна прибыть в ближайшее время в отель InterContinental, где пройдет трехсторонняя встреча.

Собеседник агентства заявил: «Ожидаем в течение часа, основная часть российской команды ожидается».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла в отель Intercontinental в Женеве для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Украинская делегация также прибыла на место переговоров, где запланирована встреча с представителями России и США.

Переговоры по Украине в Женеве будут вестись минимум по пяти основным направлениям.