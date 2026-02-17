В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Лукашенко поддержал создание альянса стран под санкциями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею МИД России об объединении государств, находящихся под санкциями.
«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввел против нас санкции», – заявил Лукашенко, выступая с отчетом правительства за 2025 год, передает БелТА.
Глава Белоруссии отметил, что под прямыми санкциями сейчас находятся порядка 50 стран, а «вторичный эффект» затрагивает, по его оценке, уже сотни государств по всему миру. Лукашенко подчеркнул, что инициатива объединения исходит от российского МИД, который обратился к нему как председателю Высшего государственного совета Союзного государства.
Президент также упомянул, что к инициативе хотят подключить Китай, которого, по его словам, «уговаривать не надо, он понимает, что следующим будет он». Лукашенко считает, что объединение таких стран стало бы демонстрацией их силы и могущества на мировой арене.
В июле прошлого года число санкций против России превысило 30 тысяч.
Ранее агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.