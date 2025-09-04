Михалков представил Ефремова актером театра «Мастерская 12»

Tекст: Ольга Иванова

Ефремов с этого года официально включен в актерский состав театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», передает ТАСС. Режиссер лично представил артиста на собрании труппы, посвященном открытию нового театрального сезона.

В пресс-службе театра отметили, что Ефремов вышел на свободу после сложного жизненного периода и обратился к Михалкову с просьбой дать возможность вернуться к творчеству. Михалков заявил: «Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре». Он также выразил уверенность в таланте актера и отметил, что работа в театре принесет пользу всем участникам.

Премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму Михалкова запланирована на февраль 2026 года. Главные роли сыграют Анна Михалкова и Михаил Ефремов, художником выступит Юрий Купер.

Ранее журналист и блогер Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков принял актера Михаила Ефремова на работу в свой театр.

До этого представитель Ефремова опровергла сообщения о его первой роли после освобождения.