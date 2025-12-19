  • Новость часаПутин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Названы причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    Япония задумалась о получении ядерного оружия
    Путин заявил о готовности завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников
    Эксперт: Евробюрократы не отказались от планов воровства активов России
    ЕС не смог договориться по важной сделке с МЕРКОСУР
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 12:28 • Новости дня

    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте

    Путин: Инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск

    Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    По словам Путина, он только что получил свежий доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и подчеркнул, что после того, как российские войска вытеснили противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России.

    Путин особо обратил внимание на то, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее», – заявил президент во время прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Он отметил, что ключевыми укрепрайонами украинских войск остаются агломерации Славянска, Краматорска и Константиновки, которые киевский режим создавал в течение десяти лет.

    Президент сообщил, что на Южно-Лиманском направлении российские подразделения действуют активно и эффективно, а из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. По словам Путина, в Константиновке продолжаются ожесточенные бои, при этом более половины города уже находится под контролем армии России.

    Глава государства подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем российских войск уже несколько недель. «Как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город», – сказал он.

    Российский лидер заявил, что подразделения ВС России в Купянске после освобождения Купянска-Узлового начнут движение в западном направлении. Путин отметил, что перед российскими войсками стоит задача ликвидировать украинскую группировку на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи вскоре завершится. Президент уверен, что после этого российские подразделения «закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении».

    Путин уточнил, что в районе Купянска в плотное окружение попала крупная группировка Вооруженных сил Украины, которую составляют 15 батальонов общей численностью 3,5 тыс. человек. По словам главы государства, украинские военные не получили приказа о сложении оружия, их положение крайне сложное, «шансов практически нет».

    Особо Путин выделил взятие Красноармейска российскими военными, назвав это событие очень важным для дальнейших наступательных операций. «Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности – это соответствующего уровня военное руководство должно будет принять [решение], в каком направлении двигаться, – но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что «ребята доберут и этот населенный пункт (Константиновку)», а также сообщил, что Димитров, важный плацдарм, полностью окружен, и к настоящему моменту 50% города перешло под контроль российских войск.

    Президент также отметил, что в Димитрове украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами, в то время как попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска успеха не приносят и сопровождаются серьезными потерями. Путин уверен, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

    Путин сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    Кроме того, он сообщил, что группировка «Восток» в Запорожской области освобождает один населенный пункт за другим. Глава государства выразил уверенность, что до конца года армия России добьется новых успехов на линии фронта.

    «Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    19 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    19 декабря 2025, 05:55 • Новости дня
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    19 декабря 2025, 10:05 • Новости дня
    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС

    Мерц: Средства для кредита Украине станут доступны во второй половине января

    Мерц назвал сроки получения Киевом беспроцентного кредита ЕС
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз согласовал предоставление Украине кредитного пакета в 90 млрд евро под ноль процентов, передает ТАСС.

    Эти средства призваны покрыть военные и бюджетные потребности на ближайшие два года. По его словам, средства станут доступны для Украины не позднее второй половины января. Киев, по оценкам Мерца, начнет использовать финансирование примерно с апреля или мая.

    Мерц отметил, что финансирование украинских нужд в первом квартале 2026 года также уже обеспечено. При этом канцлер уточнил, что «мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», и подчеркнул: «Я хотел избежать того, чтобы государства-члены или Европейский союз брали на себя долги для финансирования обороны Украины».

    По словам Мерца, замороженные активы России останутся заблокированными, пока Москва не выплатит Украине «репарации». В противном случае кредит будет покрыт российскими иммобилизованными активами согласно международному праву, добавил он.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Дипломаты ЕС утвердили долгосрочное замораживание российских активов по письменной процедуре.

    После саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что разблокировать активы теперь возможно только решением саммита. Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал применить все правовые меры в случае изъятия активов в Евросоюзе.

    Центральный банк России намерен требовать через российские арбитражные суды компенсацию у банков Евросоюза за заблокированные и использованные без согласия активы.

    19 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано

    СК завершил расследование по нападению украинки на посла России в Польше

    Нападение украинки на посла России в Польше расследовано
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России завершил расследование по делу о нападении гражданки Украины Ирины Земляны (в списке террористов и экстремистов России) на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая 2022 года.

    По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляна, руководствуясь политической и идеологической неприязнью, плеснула жидкостью красного цвета в лицо и на одежду российского дипломата, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Украинка объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В 2022 году СК России возбудил уголовное дело по факту нападения украинки Ирины Земляны на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая.

    Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской. В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.

    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    19 декабря 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    19 декабря 2025, 07:06 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз оставляет за собой право использования замороженных российских активов для финансирования киевского режима, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    19 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявила на пресс-конференции после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урлуса фон дер Ляйен, теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    «Раньше активы России в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно решением квалифицированного большинства стран ЕС», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

    Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии. Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС. Грушко заявил о способности России компенсировать убытки за махинации ЕС.

    19 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года» о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

    «Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

    «В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

    Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

    «Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

    Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.

    19 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал появление фейкового видео с Владимиром Зеленским в Купянске.

    Глава государства отметил артистизм украинского лидера и, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул: «Я за этим не слежу, он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии. Поэтому тут ничего необычного нет». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует канал «Россия 24».

    Продолжая ответ, Путин с иронией заметил, что если уж Купянск действительно находится под контролем украинских военных, «ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, правильно?».

    «Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

    «Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», – сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.

    По словам Путина, сейчас невозможно просто подойти к этому месту – над городом небо затянуто беспилотниками с обеих сторон конфликта. «Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах – и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», – пояснил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что селфи Зеленского у стелы Купянска является постановочной акцией, направленной на создание иллюзии контроля над городом для иностранных спонсоров Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    Накануне Захарова сообщила, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    19 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз

    Политолог Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз

    Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Предоставление Киеву займа ЕС создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. Но у Европы пока нет инструментов для реализации идеи «репарационного кредита» за счет российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее ЕС в ходе саммита не смог согласовать использование замороженных российских активов в интересах Украины.

    «В вопросе выдачи «репарационного кредита» Киеву верх одержали принципы права, не политики. Позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поддерживали Польша, Франция, прибалтийские и скандинавские страны. Но они не смогли переломить сопротивление Бельгии и ряд других государств, которые видели слишком большие риски в конфискации активов», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом, лидеры ЕС не сдались и пошли на решение, аналогичное которому принималось в Европе только во время ковида. Они согласовали кредит Киеву, создавая таким образом общую задолженность. С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», – указал он.

    Собеседник также напомнил о решении ЕС отложить подписание соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. «Это связано с теми вопросами, которые всегда стояли в Европе на повестке дня. Франция и многие другие страны боятся ослабить своих аграриев и сельское хозяйство, пустив на европейские рынки дешевые продукты из Латинской Америки», – пояснил он.

    «Попытка руководства ЕС заручиться союзом со странами Южной Америки, чтобы спастись от давления США и Китая, не увенчались успехом. Евросоюзу придется идти на болезненные уступки. Мы видим, как развивающиеся страны приобретают в торговле более сильные позиции», – заключил он.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    19 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а, например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придётся вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идёт о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придётся отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином двореначалась совмещенная прямая линия и  большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Кимаковский: В Гуляйполе за 24 часа уничтожили около роты ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Под удары в городе попали солдаты 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков ВСУ и второго мехбата 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сказал Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что в населенном пункте не прекращаются ожесточенные бои.

    Ранее военкор Владимир Разин сообщал, что сражение за Гуляйполе переместилось на западный берег реки Гайчур, российские силы форсировали водную преграду.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о штурме Гуляйполя.

