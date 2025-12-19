Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте

Путин: Инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, он только что получил свежий доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и подчеркнул, что после того, как российские войска вытеснили противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России.

Путин особо обратил внимание на то, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее», – заявил президент во время прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Он отметил, что ключевыми укрепрайонами украинских войск остаются агломерации Славянска, Краматорска и Константиновки, которые киевский режим создавал в течение десяти лет.

Президент сообщил, что на Южно-Лиманском направлении российские подразделения действуют активно и эффективно, а из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. По словам Путина, в Константиновке продолжаются ожесточенные бои, при этом более половины города уже находится под контролем армии России.

Глава государства подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем российских войск уже несколько недель. «Как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город», – сказал он.

Российский лидер заявил, что подразделения ВС России в Купянске после освобождения Купянска-Узлового начнут движение в западном направлении. Путин отметил, что перед российскими войсками стоит задача ликвидировать украинскую группировку на левом берегу реки Оскол. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи вскоре завершится. Президент уверен, что после этого российские подразделения «закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении».

Путин уточнил, что в районе Купянска в плотное окружение попала крупная группировка Вооруженных сил Украины, которую составляют 15 батальонов общей численностью 3,5 тыс. человек. По словам главы государства, украинские военные не получили приказа о сложении оружия, их положение крайне сложное, «шансов практически нет».

Особо Путин выделил взятие Красноармейска российскими военными, назвав это событие очень важным для дальнейших наступательных операций. «Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности – это соответствующего уровня военное руководство должно будет принять [решение], в каком направлении двигаться, – но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что «ребята доберут и этот населенный пункт (Константиновку)», а также сообщил, что Димитров, важный плацдарм, полностью окружен, и к настоящему моменту 50% города перешло под контроль российских войск.

Президент также отметил, что в Димитрове украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами, в то время как попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска успеха не приносят и сопровождаются серьезными потерями. Путин уверен, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.

Путин сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

Кроме того, он сообщил, что группировка «Восток» в Запорожской области освобождает один населенный пункт за другим. Глава государства выразил уверенность, что до конца года армия России добьется новых успехов на линии фронта.

«Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – сказал он.

Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».