  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    Вассерман: Создание государственного ресурса готовых домашних заданий было бы нелишним
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять школьников за плохое поведение
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    26 января 2026, 23:16 • Новости дня

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    26 января 2026, 08:40 • Новости дня
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    Комментарии (22)
    26 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    Комментарии (10)
    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине

    Кремль: Трехсторонние переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе

    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Продолжение трехсторонних контактов по урегулированию ситуации на Украине запланировано на следующую неделю, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что точная дата встречи пока не определена.

    По словам Пескова, переговоры продолжатся в ближайшие дни, однако конкретное число проведения обсуждения будет уточнено позднее. Пресс-секретарь отметил, что стороны продолжают поддерживать рабочие контакты по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились 24 января в Абу-Даби.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС

    Экономист Лизан: Для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    @ Christian Spicker/IMAGO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина стремится в течение этого года решить вопрос о вступлении в ЕС, поскольку ее энергетических, военных и финансовых возможностей хватит еще максимум на девять месяцев. Далее может наступить глубокий кризис, означающий политический коллапс Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к Евросоюзу в 2027 году.

    «Оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. Евросоюз может даже потребовать передать компанию «Энергоатом» под кураторство «своих» людей», – указал спикер.

    «По всей видимости, это заявление сделано в рамках глобальной дискуссии с Брюсселем, Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что Запад предлагает Киеву заключение мирного соглашения в обмен на 800 млрд долларов финансирования до 2040 года. Из них 600 млрд – это деньги США, Европы, Всемирного банка, а 200 млрд планируется привлечь со стороны частных инвесторов. Возможно, в эту сумму попытаются включить и российские золотовалютные резервы», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    «По сути, речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление – при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис», – продолжил собеседник.

    «Но в реальности все это не более, чем абстракция. Во-первых, Россия, вероятно, будет против вступления Украины в ЕС. Евросоюз перестал быть экономическим объединением в 2022 году и сейчас стремится стать военным и политическим. По большому счету это становится своего рода аналогом НАТО. А я напомню, что Москва выступала против расширения Североатлантического альянса», – отметил аналитик.

    «Помимо этого, категорически против выступят Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и аграрии других стран с развитым растениеводством. Они уже справедливо указывают, что вступлением в ЕС Украина посягнет на текущую модель перераспределения труда в сельском хозяйстве европейских стран. Зарабатывать на перевалке украинских товаров – да, сотрудничать – нет», – детализировал эксперт.

    «Между тем в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе – это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта», – заметил экономист.

    «Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки – 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    «Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров», – добавил он. Однако Навроцкий назвал такие устремления Киева «труднодостижимыми», сославшись на традиционный процесс вступления в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам европейских стран дорожную карту финансирования Украины, которая предусматривает выделение ей 800 млрд долларов за 10 лет и ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году.

    Однако все это не помешало Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушиться с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    Он заявил, что «Трамп не будет слушать такую Европу», а также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 00:57 • Новости дня
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ускорить переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москва с самого начала подчеркивала сложность и длительность пути к завершению конфликта на Украине.

    Песков указал, что определенная формула решения территориального вопроса была выработана еще во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно этот подход, по его словам, должен быть применен в нынешних переговорах. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», – сказал он.

    Также Песков выразил мнение, что современное европейское руководство не способно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Песков сказал, что Трамп – опытный политик и бизнесмен, который «отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки войск у Константиновки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки, указал Пушилин, передает канал «Россия».

    Он отметил, что российские подразделения осуществляют широкий охват позиций противника. Военным удалось перерезать ключевые логистические узлы и нарушить коммуникации ВСУ на данном участке фронта.

    Кроме того, активные столкновения фиксируются на Красноармейском направлении. Основная концентрация боев в настоящее время наблюдается в районе населенного пункта Гришино.

    До этого Пушилин сообщал, что ВС России ведут наступление у Константиновки, Красного Лимана и на Славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды» раскритиковал Владимира Зеленского.

    Он подчеркнул, что украинский лидер покинул свою страну, где продолжается вооруженный конфликт, чтобы в Давосе публично оскорблять венгерского премьера Виктора Орбана, передает РИА «Новости».

    «Зеленский из страны, где сотни тысяч погибли, миллионы сбежали, должен оставить столицу и поехать в Давос говорить речь и после четырех лет войны его главный тезис – как бы посильнее оскорбить Виктора Орбана», – сказал Сийярто.

    По словам главы венгерского МИД, Киев крайне заинтересован в смене венгерского правительства. Он пояснил, что Украина рассчитывает на приход оппозиции к власти в Венгрии, чтобы добиться одобрения вступления в Евросоюз и получения финансовой и военной поддержки.

    Сийярто также обвинил Украину в официальном вмешательстве в предвыборную кампанию Венгрии, отметив, что такие действия направлены на смену власти в Будапеште.

    Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 03:46 • Новости дня
    Зеленский едва не заговорил по-русски в Вильнюсе

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе, сообщают информационные агентства.

    Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким. Во время заявления о гарантиях безопасности для Киева он сказал, что конкретные гарантии безопасности для Украины дают «возмо... можливість [«возможность» на украинском]», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 2014 года проводится политика ограничения русского языка. В 2019 году в стране приняли закон, который сделал украинский обязательным практически для всех сфер жизни. Местные власти ввели запреты на русскоязычные произведения искусства и ограничения на изучение русского языка в образовательных учреждениях.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге
    Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Размещение посольством Украины 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги стало «ненужной провокацией», заявил спикер чешского парламента Томио Окамура.

    Флаг был размещен посольством Украины в Праге в субботу в честь 107-й годовщины объединения Украины, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику», – заявил Окамура в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он считает, что такие действия не способствуют хорошим отношениям между Чехией и Украиной. Окамура заявил, что уважение к стране пребывания и ее символам должно быть само собой разумеющимся.

    Окамура отметил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы такие инциденты не повторялись в знаковых местах города. Он также сообщил, что правительство Чехии готовит новый закон, который предусматривает ужесточение условий пребывания иностранцев, в том числе граждан Украины.

    «Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября [день образования независимой Чехословакии] 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?» – заявил Окамура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднем обращении Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти.  Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной. Премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 01:16 • Новости дня
    В Google Play и App Store появилась игра «Побег из ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    В Google Play и App Store предлагают игру «Побег из ТЦК» – симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица, сообщили украинские СМИ.

    Игроку предлагается сбежать, используя подземные туннели, обход охраны и обмен предметами с заключенными. В проекте реализована система развития навыков, а также различные инструменты, которые можно улучшать по мере прохождения. Особое внимание разработчики уделили реалистичности тюремной обстановки и сюжетной линии, в которой необходимо раскрывать «секреты режима» и принимать решения, влияющие на ход побега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на январь 2026 года в розыске как уклонисты числятся 2 млн украинцев. В октябре 2025 года это число составляло 1,5 млн человек.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, затем возраст был снижен до 25 лет. В соцсетях постоянно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.

    Так, молодой украинец 26 лет из Одессы описал немецким СМИ шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи. В январе в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов БПЛА в домах выбило окна, а в одном из зданий оказалась повреждена кровля. На местах находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара.

    Комментарии (634)
    26 января 2026, 05:27 • Новости дня
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, не представляющей угрозы для жизни. На территории предприятий также произошло возгорание, сообщил оперштаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (3)
    Главное
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
    Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ
    Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми
    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
    Выпускники школы-студии МХАТ потребовали пересмотреть назначение Богомолова
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Страны «оси» создают новый альянс

    Десятилетиями фундаментом Евросоюза являлась связка между Францией и Германией. Однако в конце прошлой недели Берлин сделал радикальный шаг, фактически подорвав этот альянс и начав строить другой союз, напомнивший о дружбе Гитлера с Муссолини. Почему немецкое руководство решило дружить прежде всего с Италией? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации